Міністерство освіти і науки планує запустити на електронному сервісі державних послуг "Дії" функціонал для електронного вступу до вищих навчальних закладів.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет 18 березня під час діалогової платформи "Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії".

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За його словами, треба цього року затвердити концепцію цифрової трансформації освіти та науки та продовжити розвиток платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Також треба реалізувати на порталі "Дія" повний контент щодо електронного вступу й електронного кабінету вступника,

– заявив Шкарлет.

Міністр освіти додав, що впродовж першого кварталу в межах "Всеукраїнської школи онлайн" планується також:

запустити кабінет вчителя,

випустити мобільні додатки для Android та iOS,

наповнити платформу контентом згідно з календарним планом.

За даними Шкарлета, “Всеукраїнською школою онлайн” користуються люди у понад 100 країнах світу.

До слова, нещодавно уряд схвалив запуск порталу "Дія. Цифрова освіта". Користуватися ним можна буде як з комп’ютера, так і з смартфону. На порталі українці зможуть: