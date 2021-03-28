МОН хоче відкрити в Україні "школу супергероїв": які діти там будуть навчатися

Міністерство освіти і науки створить державну установу, яка буде називатися "школа супергероїв". Вона буде надавати освітні послуги діткам, які постійно перебувають в лікарнях.

Про це заявив міністр освіти Сергія Шкарлета під час брифінгу. За його словами, у таких закладах будуть навчати дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

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Шкарлет наголосив, що це великий і яскравий проєкт. Свої пропозиції МОН вже передало до Мінфіну. Також МОН вже розробило відповідну постанову, де висвітлене питання організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Передбачається створення окремого державного закладу – "школи супергероїв", яка надаватиме послуги в лікарнях,

– розповів він.

Міністр освіти додав, що цією постановою передбачено також окремі умови оплати праці для вчителів, які будуть працювати в лікарнях.

Зараз в Україніі не можуть здобувати освіту. Тому у різних містах створили 7 спеціальних шкіл супергероїв.