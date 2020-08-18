Міністерство освіти і науки планує збільшити вплив атестата про середню освіту при вступі в університети. Тобто навчання в школі значно впливатиме на результати вступу.

Чому це хочуть зробити? Як заявив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет, це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в школі, передає РБК.

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За його словами, МОН має ціль – збільшити вагу атестата при вступі до вишу, а також збільшити мотивацію учнів до навчання в середній школі.

Зараз в Україні для вступу до вищого навчального закладу необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з кількох предметів на вибір: українська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія та іноземна мова.

Додамо, що 13 серпня розпочався прийом електронних заяв на вступ до ВНЗ на бакалаврат після 11 класів. Подання заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети.