У МОН готують новий законопроєкт про професійну освіту: що він змінить

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що система професійно-технічної освіти потребує кардинального вдосконалення. Адже нині в Україні бракує кваліфікованих працівників. Тому МОН готує новий законопроєкт, який змінить професійну освіту.

Чому варто модернізувати професійну освіту

У МОН стверджують, що криза професійної освіти в Україні зумовлена деякими глобальними чинниками, зокрема демографічним спадом.

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У 2020 році за участю президента було представлено план заходів із розвитку професійної освіти в Україні. Зокрема, разом із фахівцями напрацьовали Стратегію розвитку професійно-технічної освіти.

Сьогодні основні тренди в бізнесі – це запровадження раціональних моделей споживання, перехід на цифрову економіку, забезпечення можливостей для навчання людини впродовж життя. І ця Стратегія є відповіддю на цей запит,

– заявив Шкарлет.

Але міністр освіти вважає, що цих кроків замало. Зокрема, потрібно закріпити зміни на законодавчому рівні.

І хоча зараз у Раді зареєстровано два законопроєкти про професійну освіту, вони не враховують усіх потреб сучасної системи освіти.

МОН готує новий законопроєкт про професійну освіту

Міносвіти спільно з депутатами з Комітету з питань освіти, науки та інновацій розпочали роботу над підготовкою нового законопроєкту про професійну освіту.

Документ враховуватиме положення, закладені в попередніх двох законопроєктах та доповнить їх. Для цього долучать компетентних фахівців. Законопроєкт ґрунтуватиметься на європейських стандартах та практиці українських стейкхолдерів.

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Зокрема, для створення ефективної системи профтехів буде запропоновано нову модель управління та фінансування з регіонального рівня. Також необхідно передбачити оновлення навчальної та соціальної інфраструктури профтехів.

"Я переконаний, що законопроєкт щодо професійної освіти має бути спрямований на розвиток та належне функціонування профтехів й враховувати цінність інших сфер освіти", – додав Шкарлет.