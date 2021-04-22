МОН готується до запуску Нової української школи у 5 – 9 класах: що в планах

Міністерство освіти і науки готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.

У Міносвіти наголосили, що реформа НУШ передбачає зміну цілей та основних завдань освіти відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій.

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Вказано, що проєкт реформи НУШ розраховано провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи:

Під час першого – організаційно-підготовчого етапу (квітень-жовтень 2021 року) – буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту.

Зокрема, планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проєкту.

Під час наступного етапу – формувального (листопад 2021 – червень 2026) – відбуватиметься:

розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення,

наставницька підтримка вчителів,

розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА,

моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 до грудня 2027 року. Буде проведене узагальнення результатів проєкту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів та підготовка та видання навчальних і методичних матеріалів.

Окрім того, проєкт НУШ передбачає розроблення:

навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Держстандарту;

організаційно-методичного інструментарію для вчителів 5 – 9 класів на засадах концепції НУШ;

типової програми підвищення кваліфікації педагогів, дистанційних курсів їх підготовки;

системи оцінювання освітніх досягнень учнів, а також її експериментальну апробацію;

виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.