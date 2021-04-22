У Міносвіти наголосили, що реформа НУШ передбачає зміну цілей та основних завдань освіти відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій.
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Вказано, що проєкт реформи НУШ розраховано провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи:
Під час першого – організаційно-підготовчого етапу (квітень-жовтень 2021 року) – буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту.
Зокрема, планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проєкту.
Під час наступного етапу – формувального (листопад 2021 – червень 2026) – відбуватиметься:
- розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення,
- наставницька підтримка вчителів,
- розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА,
- моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.
Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 до грудня 2027 року. Буде проведене узагальнення результатів проєкту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів та підготовка та видання навчальних і методичних матеріалів.
Окрім того, проєкт НУШ передбачає розроблення:
- навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Держстандарту;
- організаційно-методичного інструментарію для вчителів 5 – 9 класів на засадах концепції НУШ;
- типової програми підвищення кваліфікації педагогів, дистанційних курсів їх підготовки;
- системи оцінювання освітніх досягнень учнів, а також її експериментальну апробацію;
- виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.
- для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;
- для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;
- для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;
- для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;
- для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.
До слова, уряд затвердив Стандарт базової середньої освіти "Нової української школи", який почне діяти з 2022 року. Що він передбачає – читайте у матеріалі.