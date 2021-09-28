МОН готує нові умови вступу у 2022 році: що зміниться для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки розмістило для громадського обговорення проєкт нових умов прийому на навчання для абітурієнтів на 2022 рік. Якщо проєкт приймуть, то вступників чекають зміни.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що враховуючи попередній досвід організації вступної кампанії, МОН створює нові можливості для спрощення процедури подачі заяв для вступу.

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Зокрема, планують використовувати сучасні цифрові підходи. "Всі зміни передбачені для розвитку системи вищої освіти та становлення конкурентоздатності університетів України", – додав він.

Що зміниться для вступників у 2022

Передбачаються такі основні зміни у вступі-2022:

Розширити можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання. Удосконалити розподіл обсягу бюджету за галузями знань, міжгалузевими та підгалузевими групами. Змінити перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилити роль математики під час вступу до вишу. Скоротити перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники (йдеться про заяви в паперовій формі) – не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО. ЄФВВ в магістратуру планують проводити з використанням технологій ЗНО для таких спеціальностей:

05 "Соціальні та поведінкові науки",

06 "Журналістика",

07 "Управління та адміністрування",

08 "Право",

28 "Публічне управління та адміністрування",

29 "Міжнародні відносини". Для вступників на спеціальність 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Наразі це лише проєкт, а не остаточні зміни для вступників.

Пропозиції до проєкту можна надсилати до 11 жовтня 2021 року на e-mail державної експерти директорату вищої освіти і освіти дорослих Керничної Анжеліки – kernychna@mon.gov.ua.

Додамо, що ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.

Окрім того, наступного року продовжить експеримент з двома тестами з української мови – випускники будуть обирати, чи складати тест з української мови та літератури, чи окремо лише з мови. Тест з математики також надалі матиме два рівні.

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До слова, аби допомогти майбутнім абітурієнтам обрати навчальний заклад та професію для майбутнього Олександр Педан разом з донькою розпочинає новий ютуб-проєкт про українські виші "УніверCheck".

Тож українські школярі зможуть побачити, які університети є в українських містах, чим вони відрізняються та які там перспективи навчання і професійного розвитку для молоді.