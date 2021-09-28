Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що враховуючи попередній досвід організації вступної кампанії, МОН створює нові можливості для спрощення процедури подачі заяв для вступу.
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Зокрема, планують використовувати сучасні цифрові підходи. "Всі зміни передбачені для розвитку системи вищої освіти та становлення конкурентоздатності університетів України", – додав він.
Що зміниться для вступників у 2022
Передбачаються такі основні зміни у вступі-2022:
- Розширити можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання.
- Удосконалити розподіл обсягу бюджету за галузями знань, міжгалузевими та підгалузевими групами.
- Змінити перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилити роль математики під час вступу до вишу.
- Скоротити перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники (йдеться про заяви в паперовій формі) – не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО.
- ЄФВВ в магістратуру планують проводити з використанням технологій ЗНО для таких спеціальностей:
05 "Соціальні та поведінкові науки",
06 "Журналістика",
07 "Управління та адміністрування",
08 "Право",
28 "Публічне управління та адміністрування",
29 "Міжнародні відносини".
- Для вступників на спеціальність 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.
Пропозиції до проєкту можна надсилати до 11 жовтня 2021 року на e-mail державної експерти директорату вищої освіти і освіти дорослих Керничної Анжеліки – kernychna@mon.gov.ua.
Додамо, що ЗНО для випускників у цьому навчальному році проводитиметься, ймовірно, з 23 травня до 15 липня. Максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО. Проте у 2022 році випускники можуть скласти ЗНО також з додаткових предметів, але за власні гроші.
Окрім того, наступного року продовжить експеримент з двома тестами з української мови – випускники будуть обирати, чи складати тест з української мови та літератури, чи окремо лише з мови. Тест з математики також надалі матиме два рівні.
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