Google Україна за підтримки Міносвіти організовує безкоштовне навчання для вчителів з використанням сучасних цифрових інструментів для дистанційної освіти. Навчання триватиме з 12 до 22 листопада 2020 року.

Назва курсу – "Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії". Про це повідомили у пресслужбі МОН.

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Заступник міністра МОН Артур Селецький запевнив, що надання вчителям можливостей опанувати навички з організації дистанційного навчання зараз є одним із ключових пріоритетів. "Ми дуже вдячні представникам IT-спільноти за активну співпрацю у цьому напрямі", – додав він.

Під час навчання вчителі опрацьовуватимуть матеріали з таких напрямів:

можливості додатків Google Workspace (G Suite) при роботі з вебінтерфейсом персональних комп’ютерів;

використання додатків Google Workspace (G Suite) на мобільних пристроях;

опрацювання основних налаштувань безпечної роботи в інтернеті.

Програма курсу розрахована на 15 годин і складається із таких змістових частин. Зокрема, педагогів чекають 5 модулів, які складаються з 2-х годин відеолекцій (можна переглядати в записі) разом з тренером, 1 година на самостійне опрацювання та одна година на складання підсумкового тесту.

Під час навчання вчителі отримуватимуть консультації та підтримку фахівців, а на період навчання їм буде наданий доступ до тимчасового персонального облікового запису в системі G Suite for Education.

За умови успішного проходження навчання (виконання 80% завдань та 80% правильних відповідей на підсумковому тесті) учасники отримають електронний сертифікат про проходження курсу, який може зараховуватися як підвищення кваліфікації.

Реєстрацію та детальну програму курсу можна знайти за посиланням.