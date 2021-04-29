МОН дозволить журналістці Олесі Яремчук захистити дисертацію в іншому виші: її реакція

Міністерство освіти і науки дозволить журналістці Олесі Яремчук, яка нещодавно розповіла свою історію про корупцію під час аспірантури, захистити дисертацію в іншому виші.

Міносвіти почало розслідувати інцидент із недопуском львівської журналістки Олесі Яремчук до захисту дисертації. За її словами, спеціалізована вчена рада відмовила їй у захисті через те, що вона не заплатила хабарі.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що Олеся Яремчук навіть зможе захистити свою дисертацію в іншому виші.

Що про це думає Олеся Яремчук

Олеся Яремчук розповіла, що 29 квітня, до неї зателефонував міністр освіти Сергій Шкарлет та повідомив, що МОН перевірить експертну раду, яка допустила журналістку до захисту дисертації та дозволить їй захиститись в іншій раді.

Щойно завершила розмову з міністром освіти та науки. Він повідомив, що мою "справу" вже розслідують. Він сам розмовляв з головою вченої ради, де я пробувала захиститись. Раду перевірятимуть,

– написала вона.

За її словами, Міністерство освіти готове надати можливість захиститись в іншій раді, попри те, що вона пропустила кінцевий термін подання оголошення.

Але у коментарях Олеся Яремчук зазначила, що ще не вирішила, чи йтиме повторно на захист. "По-першу, не маю на це емоційного ресурсу. По-друге, можливо, мені краще захиститись в Австрії чи Німеччині. Міністр просто сказав, що така можливість є, – написала вона.

Що відомо про корупційну історію Олесі Яремчук

Письменниця та журналістка Олеся Яремчук у своєму матеріалі для "Української правди" розповіла, як в одному з українських університетів з неї вимагали гроші за захист кандидатської дисертації.

Проте до захисту її так і не допустили, а окрім офіційних витрат, вимагали заплатити хабарі експертам, які перевіряли роботу.

Зазначимо, що у статті вона не вказує назву університету, у якому планувала захистити кандидатську дисертацію, а також не називає справжніх прізвищ членів спеціалізованої вченої ради.

Матеріал львівської журналістки набув значного розголосу у суспільстві. Деякі нардепи почали розголошувати цю справу на рівні уряду, а мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра з проханням розслідувати її.