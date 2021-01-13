Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевняє, що дистанційне навчання не зможе повністю замінити очне. Хоча на сьогодні воно є рятівним елементом для того, щоб навчання було якісним.

Державна служба якості освіти здійснить моніторинг роботи шкіл, зокрема, щодо якості освіти під час дистанційного навчання. Про це Сергій Шкарлет сказав під час ефіру телеканалу "Наш".

Цікаво Кличко планує відновити очне навчання у школах для учнів 1 – 4 класів попри локдаун

Проте, на його думку, онлайн-освіта є додатком до очної форми навчання як розширення власних можливостей набуття додаткових компетенцій. Тому міністр освіти переконує, що МОН намагатиметься відновити очне навчання для дітей.

Ми будемо намагатися повернути дітей за парти, адже учні мають соціалізуватися та отримувати повний комплекс необхідних знань. Проте, все буде залежати від епідеміологічної ситуації. Чим краще ми будемо дотримуватися карантину. тим швидше зможемо повернутися до повноцінного життя,

– наголосив Шкарлет.

Міністр нагадав, що для допомоги вчителям, учням та їхнім батькам під час дистанційного навчання зараз функціонує е-платформа "Всеукраїнська школа онлайн". На цей сайт завантажено 800 уроків з різних предметів, за допомогою яких вчитель може організувати навчання.

"Матеріали були якісно та фахово перевірені за низкою параметрів. Це один із порятунків вирівнювання якості освіти", – зазначив Шкарлет.

Також очільник МОН зазначив, що на І квартал 2021 року передбачено аудит використання коштів субвенцій, головним розпорядником яких є МОН. Зокрема, йдеться про аудит субвенції НУШ.

До слова, раніше у МОН рекомендували школам під час локдауну продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання. Проте школи можуть приймати рішення про навчання учнів самостійно.