МОН буде перевіряти працевлаштування випускників університетів
Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Цей показник необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів.
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Міністр освіти переконаний що е-система моніторингу працевлаштування випускників – це необхідний елемент для аналізу та схвалення подальших рішень щодо розвитку системи вищої освіти в Україні.
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Шкарлет запевняє, що зараз найголовніше – узгодити порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом та Міністерством освіти і науки.
Так, за допомогою електронної системи Міносвіти зможе перевірити, чи влаштувалися випускники вишів на роботу після закінчення навчання.
Наразі всі проєкти наказу МОН та постанови Пенсійного фонду вже підготовлені.
Після їх реєстрації у Мін’юсті ми зможемо синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду й розпочати тестування системи,
– написав Шкарлет.
Міністр наголосив, що цей процес нелегкий і нешвидкий, але разом з відповідними структурами його можна реалізувати.
До слова, Нацагентство кваліфікацій опублікувало рейтинг 30 найбільш затребуваних професій майбутнього. Цікаво, що попитом користуватимуться навіть вчителі та доглядачі за літніми людьми. Деталі – за посиланням.
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