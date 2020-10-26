Міністерство освіти і науки разом з Британською Рада в Україні розпочало новий етап підготовки вчителів англійської мови у школах. Педагогів навчатимуть відповідно до концепції Нової української школи.

Про це повідомив тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет, передає пресслужба відомства.

Цікаво! Усі вчителі 5 – 9 класів мають пройти перепідготовку

За його словами, протягом шести місяців понад три тисячі вчителів англійської мови пройдуть навчання за оновленою моделлю, яку запропонувала Британська Рада в Україні. Навчання відбуватиметься дистанційно з використанням сучасних технологій.

"Двісті тренерів, які у 2018-2019 роках успішно провели навчання вчителів початкової школи, тепер навчатимуть вчителів 5-9 класів", – додав він.

Шкарлет наголосив, що оновлена модель буде мати теоретичне та практичне навчання. Зокрема, вчителі будуть на онлайн-курсі вивчати англійську мову у новому контексті базової середньої освіти.

Курс складається з 5 модулів та охоплює такі теми:

розуміння учнів, їхніх потреб та навчальних уподобань;

планування уроків для досягнення конкретних обов’язкових результатів навчання;

оцінювання учнів;

ключові вміння 21-го століття;

ефективне управління діяльністю на уроці.

А під час практики педагоги будуть опановувати ресурси платформи Online Teacher Community, брати участь у дискусіях, форумах, семінарах-практикумах та застосовувати набуті знання та уміння у класі.

Окрім того, кожен вчитель матиме на онлайн-платформі власне портфоліо. Тренери проводитимуть семінари для вчителів на платформі Online Teacher Community кожного місяця з листопада до березня 2021 року.

А вже після успішного проходження програми професійного розвитку всі учасники отримають сертифікат Міністерства освіти і науки України та Британської Ради.

До слова, нещодавно уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5-9 класах з 2022 року. Більше про це – читайте тут.