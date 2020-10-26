МОН буде готувати вчителів англійської мови за новою моделлю: деталі
Міністерство освіти і науки разом з Британською Рада в Україні розпочало новий етап підготовки вчителів англійської мови у школах. Педагогів навчатимуть відповідно до концепції Нової української школи.
Про це повідомив тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет, передає пресслужба відомства.
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За його словами, протягом шести місяців понад три тисячі вчителів англійської мови пройдуть навчання за оновленою моделлю, яку запропонувала Британська Рада в Україні. Навчання відбуватиметься дистанційно з використанням сучасних технологій.
"Двісті тренерів, які у 2018-2019 роках успішно провели навчання вчителів початкової школи, тепер навчатимуть вчителів 5-9 класів", – додав він.
Шкарлет наголосив, що оновлена модель буде мати теоретичне та практичне навчання. Зокрема, вчителі будуть на онлайн-курсі вивчати англійську мову у новому контексті базової середньої освіти.
Курс складається з 5 модулів та охоплює такі теми:
- розуміння учнів, їхніх потреб та навчальних уподобань;
- планування уроків для досягнення конкретних обов’язкових результатів навчання;
- оцінювання учнів;
- ключові вміння 21-го століття;
- ефективне управління діяльністю на уроці.
А під час практики педагоги будуть опановувати ресурси платформи Online Teacher Community, брати участь у дискусіях, форумах, семінарах-практикумах та застосовувати набуті знання та уміння у класі.
Окрім того, кожен вчитель матиме на онлайн-платформі власне портфоліо. Тренери проводитимуть семінари для вчителів на платформі Online Teacher Community кожного місяця з листопада до березня 2021 року.
А вже після успішного проходження програми професійного розвитку всі учасники отримають сертифікат Міністерства освіти і науки України та Британської Ради.
До слова, нещодавно уряд затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5-9 класах з 2022 року. Більше про це – читайте тут.