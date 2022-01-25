Про це йдеться у результатах дослідження щодо забезпечення підготовки педагогічних працівників Training Assessment Project.
До теми Що нового чекає на школи у 2022 році: 10 головних змін та прогнозів
Інформацією щодо роботи молодих вчителів поділились директори навчальних закладів, у яких ті працювали. Вони позитивно відгукуються про роботу молодих педагогів та запевнюють про наявність позитивних змін у житті учнів.
Найчастіше успіх молодих вчителів пояснюють:
- сучасними та новаторськими підходами до викладання,
- відкритим та дружнім ставленням до вихованців,
- завзяттям та енергійністю.
Як наслідок – у дітей підвищується інтерес до навчання, учні стають відкритіші та готові до різних форматів співпраці,
– кажуть дослідники.
Чому молоді вчителі не йдуть до шкіл? Директори шкіл серед основних причин нестачі молодих кадрів у школах називають:
- відсутність мотивації,
- упереджене ставлення до молодих вчителів,
- наявність великої кількості приватних шкіл зі значно вищим рівнем зарплати.
Яких вчителів потрібно найбільше
Дослідження показало, що найчастіше на роботу шукають вчителів початкових класів та асистентів вчителя для роботи з дітьми з інвалідністю або особливими освітніми потребами. Також користуються попитом такі спеціальності, як українська мова та література, англійська мова.
Водночас найскладніше закривати вакансії вчителя з математики, інформатики, фізики, біології. Особливо відчутна ця проблема у селах.
Керівники закладів освіти готові приймати молодих вчителів і згодні допомогти їм набути досвіду.
Звичайно що, хотілося би ту людину, яка має досвід, хоча би трошки. Але не відмовимося і від молодого спеціаліста, тому що там завзяття може бути, енергії і бажання більшого навіть,
– додав один з директорів.