Про це йдеться у результатах дослідження щодо забезпечення підготовки педагогічних працівників Training Assessment Project.

До теми Що нового чекає на школи у 2022 році: 10 головних змін та прогнозів

Інформацією щодо роботи молодих вчителів поділились директори навчальних закладів, у яких ті працювали. Вони позитивно відгукуються про роботу молодих педагогів та запевнюють про наявність позитивних змін у житті учнів.

Найчастіше успіх молодих вчителів пояснюють:

сучасними та новаторськими підходами до викладання,

відкритим та дружнім ставленням до вихованців,

завзяттям та енергійністю.

Як наслідок – у дітей підвищується інтерес до навчання, учні стають відкритіші та готові до різних форматів співпраці,

– кажуть дослідники.

Чому молоді вчителі не йдуть до шкіл? Директори шкіл серед основних причин нестачі молодих кадрів у школах називають:

відсутність мотивації,

упереджене ставлення до молодих вчителів,

наявність великої кількості приватних шкіл зі значно вищим рівнем зарплати.

Яких вчителів потрібно найбільше

Дослідження показало, що найчастіше на роботу шукають вчителів початкових класів та асистентів вчителя для роботи з дітьми з інвалідністю або особливими освітніми потребами. Також користуються попитом такі спеціальності, як українська мова та література, англійська мова.

Водночас найскладніше закривати вакансії вчителя з математики, інформатики, фізики, біології. Особливо відчутна ця проблема у селах.

Керівники закладів освіти готові приймати молодих вчителів і згодні допомогти їм набути досвіду.

Звичайно що, хотілося би ту людину, яка має досвід, хоча би трошки. Але не відмовимося і від молодого спеціаліста, тому що там завзяття може бути, енергії і бажання більшого навіть,

– додав один з директорів.

До слова, нещодавно вчені також провели дослідження, завдяки якому з’ясували, що бажання дитини вчитися залежить від похвали батьків. Водночас мами, які мають стрес, гальмують розвиток своїх дітей. Деталі – читайте тут.