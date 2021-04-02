Американська компанія Greenlight провела дослідження серед молоді на тему фінансової грамотності та доступу до можливостей. Результати опублікували на честь початку місяця фінансової грамотності у США.

Згідно з дослідженням, покоління Z зацікавлене в інвестиціях та методах управління своїми коштами. Однак вони почуваються невпевнено щодо рівня власної освіти та не знають про всі доступні можливості на ринку фінансових послуг.

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Деталі дослідження

Дані для дослідження були зібрані фінансово-технологічною компанією Greenlight протягом 26 лютого та 2 березня. Вибірку склали 1 029 респондентів віком 13 – 20 років, які проживають на території США.

Що відомо про компанію Greenlight Greenlight Financial Technology – це компанія з головним офісом в місті Атланта, яка допомогає батькам виховувати фінансово грамотних дітей.



Вона займається виготовленням дебетових банківських карток для молоді. За допомогою спеціально розробленої онлайн-платформи, батьки можуть контролювати рахунки своїх малюків, встановлюючи ліміти на витрати та автоматичні банківські перекази.

Впевненість та бажання навчатись

Підлітки визнають важливість особистих фінансів, але зазначають, що не мають достатньої освіти чи знань у галузі фінансів:

3 з 4 дітей (74 відсотки) не почуваються впевнено щодо власних знань про гроші;

майже половина (49 відсотків) зазначають, що ніколи не брали участі у формуванні бюджету;

32 відсотки підлітків не можуть назвати різницю між дебетовою та кредитною банківською карткою, а 41 відсоток не знає про існування податків;

73 відсотки хочуть навчатися фінансовій галузі.

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Інвестиції

GameStop та соціальні мережі викликають інтерес щодо інвестицій у молоді, однак покоління Z не знає, як почати інвестувати та де шукати підтримки:

86 відсотків підлітків зацікавлені в інвестиціях, однак 45 відсотків з них не вкладали гроші нікуди через страх ризиків;

49 відсотків назвали GameStop чинником їх зацікавлення в інвестиціях;

81 відсоток дітей не може назвати бодай 3 фінансові інструменти, завдяки яким можливо примножити власні гроші.

Освіта

Покоління Z звертається за фінансовими порадами до соціальних мереж, а не до батьків, вчителів чи фахівців з галузі:

майже половина підлітків (48 відсотків) отримують знання про світ фінансів та інвестицій завдяки соціальним мережам, хоча й здебільшого зазначають, що не довіряють цій інформації;

найпопулярнішими платформами є ютуб (38 відсотків), тікток (33 відсотки) та інстаграм (25 відсотків).

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Гендерні розбіжності

Фінансова впевненість та досвід є не рівноцінними у респондентів чоловічої та жіночої статі: