Могилянка сама визначатиме своє майбутнє: наказ Міносвіти про перевибори скасують

У Києво-Могилянській академії 3 лютого провели нараду за участі прем'єр-міністра. Відтак наказ Міністерства освіти про обрання президента вишу вирішили скасувати.

Зокрема, на нараду прийшли Денис Шмигаль, голова парламенту Руслан Стефанчук, міністр освіти Сергій Шкарлет та представники університету й комітету освіти та науки Верховної Ради. Зустріч тривала 3 години.

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Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента університету,

– повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

За його словами, на нараді також домовилися, що в академії створять робочу групу. Її очолить почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький.

Ситуацію вирішуватимуть в колективі вишу, щоб уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Скандальні вибори в Могилянці

НУ "Києво-Могилянська академія" провела вибори президента вишу, але під час голосування зафіксували порушення. Повідомляли, що до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли та повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними.

На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів. Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.

Через таке рішення студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк. Зокрема, вони не відвідуватимуть пари з 3 лютого. А вже у п’ятницю, 4 лютого, студенти ініціювали протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!".

Повний допис Дениса Шмигаля

Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

Запевнив усіх учасників зустрічі, що Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.