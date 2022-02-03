Зокрема, на зібрання прийшли прем'єр-міністр, голова парламенту, міністр освіти та представники університету й комітету освіти та науки Верховної Ради. Нарада тривала 3 години.

Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента університету,

– повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

За його словами, на нараді також домовилися, що в академії створять робочу групу. Її очолить почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький.

Ситуацію будуть вирішувати в колективі вишу, щоб уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

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