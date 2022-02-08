Могилянка хоче притягнути до відповідальності замовників та організаторів нападу на дільницю

Представники Києво-Могилянської академії зустрілися з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою щодо розслідування нападу на виборчу дільницю під час другого туру виборів президента.

Виконувач обов’язків президента Могилянки Денис Азаров передав Венедіктовій офіційне звернення вишу, у якому висловлюється прохання вжити заходів для розслідування нападу на виборчу дільницю.

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Учасники зустрічі наголосили на тому, що необхідно встановити не лише безпосередніх виконавців нападу на виборчу дільницю, а й його замовників та організаторів.

Денис Азаров, голова виборчого комітету Володимир Кенгер та член студентського страйкому Максим Бондар поінформували генпрокурора про:

перебіг виборів у Могилянці,

обставини нападу на виборчу дільницю,

відкриття відповідного кримінального провадження.

Напад на виборчу дільницю у Могилянці

НУ "Києво-Могилянська академія" провела вибори президента вишу, де перемогу здобув Сергій Квіт. Проте під час голосування зафіксували порушення.

З’ясувалося, що до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли та повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними.



Пошкоджені скриньки на виборчій дільниці Могилянки

Додамо, що МОН спершу не визнало результатів голосування через порушення та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу. Однак вже 3 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.

До слова, студенти Могилянки 4 січня вийшли на протест під Кабмін. Попри те, що МОН скасувало конкурс на посаду президента вишу, вони не припинили протест та заявили, що їхній страйк триватиме до того часу, поки Сергія Шкарлета не звільнять з посади міністра освіти. Навіть якщо це займе кілька тижнів.