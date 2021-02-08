Мобінг у педколективі: як молодому вчителеві не стати жертвою колег та попередити конфлікти

Термін "мобінг" використовують для позначення психологічного тиску та цькування у колективі, направлені на окремого співробітника. Іноді з цим стикаються молоді вчителі. Тому ми підготували дієві поради, як попередити непорозуміння із колективом та адміністрацією школи.

За словами психологів, мобінг може виражатися в упередженому ставленні, плітках, насмішках, ігноруванні успіхів та перебільшеній критиці. І таке явище, на жаль, є у багатьох колективах.

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Дослідження від порталу hh.ua показало, що 8 із 10 респондентів були свідками мобінгу. При цьому майже половина опитаних потерпала від цькування на роботі особисто. Ця проблема має глобальний характер у суспільстві, та школах зокрема.

Чому виникає мобінг та які його наслідки

Експерти наголошують, що школа – це надзвичайно консервативне середовище. Не всі вчителі підтримують нововведення і через це недолюблюють "білих ворон", які їх намагаються втілити. Тож молодий ініціативний вчитель може стати жертвою мобінгу, особливо якщо він нехтує правила педагогічного колективу.

Можливі причини цькування молодого педагога:

конкуренція за авторитет серед школярів;

бажання відчути владу над іншими;

небажання змінювати звичні речі тощо.

До того ж, іноді у школі є власна ієрархія, тому мобінг – це спосіб показати, хто головний, і це часто спостерігається з боку шкільної адміністрації.

Які наслідки мобінгу? Систематичне цькування вчителя може призвести до серйозних психологічних захворювань, зниження самооцінки та морального спустошення. Якщо щодня критикувати людину, то з часом вона вже і сама починає сумніватися у своїй компетенції та гірше виконує свої обов'язки.

Натомість молоді вчителі, які зіштовхуються із непорозумінням колег, відчувають перші ознаки психологічного вигорання та звільняються зі школи.

Поради, як не стати жертвою мобінгу

Вивчіть свої посадові обов'язки

Молодому вчителеві треба ознайомитися із трудовим кодексом та посадовою інструкцією. Це дозволить кваліфіковано вести діалог з адміністрацією школи у випадку бажання навантажити вас у подальшому додатковими обов'язками.

Старайтеся виконувати свою роботу якісно

Вчитель повинен якісно готуватися до уроків, намагатися вчасно здавати всю паперову звітність, уважно заповнювати журнал та не запізнюйтесь на уроки чи наради.

Але якщо ви не знаєте, що робити у якісь ситуації, запитайте поради у адміністрації чи колег.



Вчителі-колеги спілкуються в школі / Фото analyticsindiamag

Підтримуйте з усіма ділові доброзичливі стосунки

Експерти наголошують, що варто вітатися з колегами, щиро посміхатися до кожного та підтримувати світську бесіду (але не намагайтеся всім сподобатись). Поводьте себе ввічливо та рівно з усіма колегами, не допускаючи фамільярності чи надмірної офіційності.

Знайдіть собі наставника

Оберіть досвідченого колегу, до кого чого можна звернутися за порадою і допомогою. Як правило, старші колеги із задоволенням діляться своїм досвідом з молодими, розповідають історії із життя школи та завжди прийдуть на допомогу.

Позначте свої кордони з колегами

Пам'ятайте золоте правило: до вас ставляться саме так, як ви дозволяєте це робити. Тому, починаючи роботу в новій школі, варто одразу зарекомендувати себе як сильну і впевнену в собі особистість, яка поважає кордони інших.

Поважайте правила колектив

У кожному колективі є свої традиції. Демонстративне нехтування правил викличе незадоволення та обурення колег. Особливо не варто шокувати оточуючих зухвалою поведінкою чи екстравагантним вбранням.

Слідкуйте за своїм здоров'ям та саморозвитком

Намагайтеся зробити для себе графік, де є час не лише на роботу, а й на особисте життя та саморозвиток. Адже людина, яка добре висипається, нормально харчується та постійно навчається новому, краще аналізує ситуацію, і може контролювати свої емоції.