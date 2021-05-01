Усе до копійки: 3 мобільних додатки, які допоможуть контролювати витрати

Фінансово грамотні люди завжди чітко знають, скільки грошей вони витрачають, і на що саме. У цьому їм допомагає облік фінансів. Він дозволяє побачити загальну картину, проаналізувати тенденції та розумно розподіляти витрати, щоб не залишитися без грошей за тиждень до зарплатні.

Кожен самостійно обирає для себе найзручніший спосіб ведення фінансового обліку. Існує багато інструментів, які дозволяють робити це – традиційні зошит з ручкою, звичайні електронні таблиці в Excel або ж сучасні додатки для комп'ютерів та мобільних пристроїв.

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Мобільні додатки для ведення фінансового обліку

Додатки для мобільних пристроїв дуже допомагають у веденні обліку власних фінансів. З ними немає потреби носити з собою блокнот чи запам'ятовувати усе, що витратив протягом дня, аби записати ввечері. Усе можна зробити швидко та зручно – у будь-який час і в будь-якому місці.

Функціональність різних додатків для контролю за фінансами досить схожа. Більшість з них дозволяють вносити суми доходів та витрат, розподіляти їх за категоріями, робити нотатки. Проте є й додаткові опції, які відрізняють ці застосунки один від одного. Обираючи програму для себе, звертайте увагу на те, чи враховує вона важливі для вас аспекти фінансового обліку і чи задовольняє ваші бажання і потреби.

Monefy – додаток для мобільних пристроїв на базі iOS та Android. Основні функції – безкоштовні, але є можливість придбати преміум-пакет для їх розширення. Особливості:

формування статистики витрат по категоріях;

можливість контролювати не лише особистий бюджет, а й сімейний;

можливість планувати витрати згідно з заданим бюджетом, а не загальною сумою доходів;

синхронізація з іншими пристроями;

створення та експорт звітів.



Monefy допомагає контролювати витрати / Скриншот Google Play

Money Manager – безкоштовний застосунок для контролю витрат та доходів, доступний на iOS і Android. Корисні функції:

нагадування про регулярні платежі;

мультивалютність та конвертація за актуальним курсом валют;

розпізнавання чеків;

візуалізація витрат і доходів за допомогою діаграм та звітів;

докладні звіти за кожний період та кожну категорію.



Money Manager для обліку фінансів / Скриншот Google Play

CoinKeeper – програма для мобільних пристроїв на iOS та Android. Є також веб-версія CoinKeeper, якою можна користуватися на комп'ютерах. Пропонує цікаві можливості, які допоможуть контролювати фінанси:

загальний доступ з різних пристроїв;

автоматичний імпорт витрат з банківських рахунків та розподіл їх за категоріями;

встановлення лімітів витрат за категоріями;

детальна статистика та просунута аналітика;

прогнозування майбутнього фінансового становища на основі отриманих даних про витрати та доходи.



Інтерфейс додатку CoinKepper / Скриншот App Store

Роздруковуйте звіти та аналізуйте свій прогрес за допомогою принтерів, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволяють без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.