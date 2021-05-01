Кожен самостійно обирає для себе найзручніший спосіб ведення фінансового обліку. Існує багато інструментів, які дозволяють робити це – традиційні зошит з ручкою, звичайні електронні таблиці в Excel або ж сучасні додатки для комп'ютерів та мобільних пристроїв.

Це цікаво Як безкоштовно дізнатися власний кредитний рейтинг: додаток для смартфону

Мобільні додатки для ведення фінансового обліку

Додатки для мобільних пристроїв дуже допомагають у веденні обліку власних фінансів. З ними немає потреби носити з собою блокнот чи запам'ятовувати усе, що витратив протягом дня, аби записати ввечері. Усе можна зробити швидко та зручно – у будь-який час і в будь-якому місці.

Функціональність різних додатків для контролю за фінансами досить схожа. Більшість з них дозволяють вносити суми доходів та витрат, розподіляти їх за категоріями, робити нотатки. Проте є й додаткові опції, які відрізняють ці застосунки один від одного. Обираючи програму для себе, звертайте увагу на те, чи враховує вона важливі для вас аспекти фінансового обліку і чи задовольняє ваші бажання і потреби.

Monefy – додаток для мобільних пристроїв на базі iOS та Android. Основні функції – безкоштовні, але є можливість придбати преміум-пакет для їх розширення. Особливості:

формування статистики витрат по категоріях;

можливість контролювати не лише особистий бюджет, а й сімейний;

можливість планувати витрати згідно з заданим бюджетом, а не загальною сумою доходів;

синхронізація з іншими пристроями;

створення та експорт звітів.



Monefy допомагає контролювати витрати / Скриншот Google Play

Money Manager – безкоштовний застосунок для контролю витрат та доходів, доступний на iOS і Android. Корисні функції:

нагадування про регулярні платежі;

мультивалютність та конвертація за актуальним курсом валют;

розпізнавання чеків;

візуалізація витрат і доходів за допомогою діаграм та звітів;

докладні звіти за кожний період та кожну категорію.