Кожен самостійно обирає для себе найзручніший спосіб ведення фінансового обліку. Існує багато інструментів, які дозволяють робити це – традиційні зошит з ручкою, звичайні електронні таблиці в Excel або ж сучасні додатки для комп'ютерів та мобільних пристроїв.
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Мобільні додатки для ведення фінансового обліку
Додатки для мобільних пристроїв дуже допомагають у веденні обліку власних фінансів. З ними немає потреби носити з собою блокнот чи запам'ятовувати усе, що витратив протягом дня, аби записати ввечері. Усе можна зробити швидко та зручно – у будь-який час і в будь-якому місці.
Функціональність різних додатків для контролю за фінансами досить схожа. Більшість з них дозволяють вносити суми доходів та витрат, розподіляти їх за категоріями, робити нотатки. Проте є й додаткові опції, які відрізняють ці застосунки один від одного. Обираючи програму для себе, звертайте увагу на те, чи враховує вона важливі для вас аспекти фінансового обліку і чи задовольняє ваші бажання і потреби.
Monefy – додаток для мобільних пристроїв на базі iOS та Android. Основні функції – безкоштовні, але є можливість придбати преміум-пакет для їх розширення. Особливості:
- формування статистики витрат по категоріях;
- можливість контролювати не лише особистий бюджет, а й сімейний;
- можливість планувати витрати згідно з заданим бюджетом, а не загальною сумою доходів;
- синхронізація з іншими пристроями;
- створення та експорт звітів.
Monefy допомагає контролювати витрати / Скриншот Google Play
Money Manager – безкоштовний застосунок для контролю витрат та доходів, доступний на iOS і Android. Корисні функції:
- нагадування про регулярні платежі;
- мультивалютність та конвертація за актуальним курсом валют;
- розпізнавання чеків;
- візуалізація витрат і доходів за допомогою діаграм та звітів;
- докладні звіти за кожний період та кожну категорію.