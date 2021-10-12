Млинці у файлах і хліб замість м'яса: в школі Ужгорода розгорівся скандал через харчування учнів

В Ужгороді батьки учнів початкової школи №6 скаржаться на неякісне харчування дітей. За їх словами, учнів годують найдешевшими продуктами, млинці подають у файлах, а у котлети додають хліб та воду замість м’яса. Подробиці скандалу – читайте у статті.

Кілька днів тому у фейсбук-групі "Ужгород Кримінальний" з’явився допис, в якому йшлося про огидну їжу в шкільній їдальні.

До теми В ужгородській школі дітям на сніданок видавали млинці у файлах

У дописі зазначили, що в ужгородській школі №6 готують з найдешевших продуктів, використовують мінімум м'яса та інших необхідних продуктів, а також там порушені норми харчування.

Чим годують дітей у школі №6

Після цього батьки звернулися щодо шкільного харчування до місцевих депутатів, які навідалися у школу особисто, щоб подивитися на обіди школярів.

Виявилося, що в одній порції дитини міститься лише 40 грамів м’яса, замість 73, передбачених нормами. А діти пільгових категорій снідають не в їдальні, а в класі – на очах у однокласників, для яких безкоштовний сніданок не передбачено.

Водночас кухарка не змогла надати калькуляцію страв.

Ми спитали, що і в якій кількості входить, наприклад, в те, що в меню назвали "кебаб сирний". Кухарка заявила, що вже готовить багато років і додає інгредієнти "на око",

– розповідає депутат Валентин Штефаньо.

Вона додала, що при приготуванні обіду для 300 учнів використовують 12 кілограмів м’яса. Це приблизно виходить по 40 грамів на дитину. До того, це вага – брутто, адже м'яса у вареному чи смаженому вигляді буде ще менше.

Крім того, в шкільний "кебаб" додають хліб, хоча, за рецептурою, шніцелі та котлети мають готуватися з м’яса. Так, при приготуванні м'ясної страви кухарка використала 700 грамів хліба.

Батьки зізнаються, що платять чималі кошти за харчування дітей, але, м’яко кажучи, не задоволені якістю.

За словами іншого місцевого депутата Олександра Волосянського, в шкільному меню все написано та намальовано красиво, але дійсності не відповідає.

Наприклад, в анонсованому меню в салаті з капусти, моркви та буряка не було капусти. А виноградний компот на смак був водянистим. "По факту дітям подали буряк та три шматочки моркви. Компоту взагалі не мало бути, бо там передбачений чай. Але в їдальні видали компот, на смак – як вода", – розповідає депутат.



Шкільний обід у шкільному меню / Фото "УП.Життя"

Крім того, депутати кажуть, що приміщення, де готують дітям їжу, знаходиться у жахливому стані, а на контейнерах з заготовками відсутні стікери з термінами придатності.

Які ціни на харчування учнів? Батько одного з учнів Олександр Ляхін каже, що щомісячно сплачує за харчування однієї дитини 517 гривень. Це – лише обіди. Якість їжі у школі його дітей не влаштовує.

Каша, як водичка. А дітям пільгових категорій їжу приносили в клас, вибачте, як свиням. У канцелярському файлі,

– розповідає він.



Учням подавали гарячі млинці у канцелярських файлах / Фото з фейсбук-групи

Депутати зазначили, що на виході зі школи спілкувалися з батьками, і більшість з опитаних охарактеризували харчування у школі як незадовільне.

Я вам чесно скажу, коли служив в армії, нас годували краще. Діти шкільну їжу фактично не їдять, все йде у відходи,

– сказав Штефаньо.

Народні обранці кажуть, що попросили керівницю навчального закладу виправити ситуацію з харчуванням. Але, за словами батьків, після цього візиту якість обідів не змінилася. Лише дітей-пільговиків нарешті запросили снідати в їдальню, та видали їм їжу в тарілках.

Директорка школи Мар’яна Гринчук додала, що в школі створена комісія внутрішнього контролю. "Поки йде перевірка, коментарі давати не будемо", – зазначила вона.

На питання, чи надходили на її ім'я скарги від батьків, директорка відповідає, що лише в усній формі, і вона відразу реагувала на них. А історію з гарячими млинцями у файлах Мар’яна Гринчук ані спростовує, ані підтверджує. "Вибачте, це – без коментарів", – каже вона.

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У міськраді розповідають, що після того, як ситуація навколо харчування у школі № 6 набула розголосу, до них почали приходити скарги і з інших шкіл міста.

Депутат Штефаньо звернувся до прокуратури та до відділу освіти і запропонував організувати робочу групу. Включити туди хочуть спеціалістів з Держстандарта та управління освіти і провести аудит харчування у всіх навчальних закладах.

До слова, в Україні з 1 вересня частково запустили реформу шкільного харчування. Експерти на чолі з кухарем Євгеном Клопотенком розробили нове 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Втім, перевірки, чи школи дотримуються цього меню, почнуть проводити лише із 2022 року.