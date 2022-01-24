Міжнародний день освіти: що це за свято

Свято було вперше проголошено ООН у 2018 році для відзначення ролі освіти для миру та розвитку. Цікаво, що ініціатором запровадження такого дня стала Нігерія. Ідею підтримали 58 держав-членів конференції.

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Тоді ж склали відповідну резолюцію на підтримку якісної рівноцінної освіти, яка має бути доступна для кожної людини незалежно від її національності, статі та соціального стану.

У засадах ООН вказано, що освіта допомагає людині стати грамотною, отримати впевненість у собі та забезпечити добробут для себе та своєї родини в майбутньому.

Що буде цього року? 24 січня 2022 року світ відзначатиме четвертий Міжнародний день освіти під гаслом "Змінюємо курс, трансформуємо освіту". Тема має на меті зрозуміти вплив останніх двох років на те, як змінилася освіта, щоб знайти нові та інноваційні способи зробити освіту знову доступною для всіх.

Цьогорічне свято стане платформою для демонстрації найважливіших перетворень, які необхідно виконувати, щоб реалізувати фундаментальне право кожного на освіту та побудувати інклюзивне та мирне майбутнє.

Україна щороку приєднується до вшанування Міжнародного дня освіти і розглядає його в контексті формування орієнтирів стосовно визначення та корегування освітньої політики.

Як відзначають цей день? У Міжнародний день освіти на державному рівні відбуваються численні переговори, покликані покращити якість та умови освіти.

В навчальних закладах проводяться заходи, щодо поширення знань про освіту серед дітей та молоді. А на телебаченні транслюються документальні та художні фільми, присвячені освіті.

В ООН додають, що кожна людина може докласти особистих зусиль у святкування цього дня: навчити дитину читати чи писати, допомогти учневі, студентові чи дорослому засвоїти певні знання.

Чому освіта важлива

Освіта – це ключ до грамотності, а отже, до створення гідного життя та формування успішного суспільства. Отримуючи нові знання та навички, людина не тільки розвивається та покращує свій добробут, але й підвищує рівень життя свого міста, регіону чи країни.

Кожна людина має можливість отримати гідну та доступну освіту незалежно від того, де вона проживає, скільки їй років та скільки у неї грошей. Міжнародний день освіти допомагає збагнути важливість грамотності для себе та інших.

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Невтішна ситуація з освітою у світі

На жаль, близько 265 мільйонів дітей і підлітків досі не мають змоги піти до навчального закладу або закінчити школу.

До того ж, у звіті ЮНЕСКО також вказується на низький відсоток учнів, які закінчують школи. Так, у період з 2010 по 2015 рік початкову школу закінчили 83% дітей, середню – 69%, а старшу – лише 45%.

Статистика ЮНЕСКО:

на сьогодні 258 мільйонів дітей та молоді все ще не відвідують школи;

617 мільйонів дітей і підлітків не вміють читати і виконувати елементарні функції в математиці (додавання, віднімання);

менше 40% дівчат у країнах Африки закінчують середню школу;

вища освіта отримується лише 30% населення планети;

ще близько чотирьох мільйонів дітей та молоді, що вважаються біженцями, не навчаються.

Важливо! Особливо ситуація з освітою погіршилася під час пандемії коронавірусу. За даними звіту Дитячого фонду ЮНІСЕФ, щонайменше третина школярів у світі (а це 463 мільйони дітей) не змогли отримати доступ до дистанційного навчання.



Загалом закриття шкіл, університетів та інших закладів освіти, відбилися на житті 1,6 мільярда осіб у понад 190 країнах.

Ситуація з освітою в Україні! Наша держава посідає 9 місце в світі за рівнем грамотності, цей показник визначається у відсотках та становить 99,8% для нашої країни. Що стосується індексу рівня освіти, то тут Україна знаходиться аж на 48 місці.

Також є перелік статистичних даних, які дозволяють визначити відношення до освіти в нашій країні:

На одного вчителя припадає в середньому 9 – 0 учнів.

В останні роки 60% учнів продовжують після 9 класу навчатися у школі.

В українських школах працюють вчителі з середнім віком 45 років.

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До слова, у Міносвіти заявили, що протягом 2021 року їм вдалося виконати в повному обсязі понад 40 важливих досягнень. Водночас вони вже розповілми, які плани мають на 2022 рік. Серед іншого, планують запустити НУШ у 5 класах та відновити гуртожитки для студентів. Всі цілі МОН на цей рік – читайте тут.