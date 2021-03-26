Сполученні Штати Америки щороку відзначають місяць фінансової грамотності. У квітні традиційно проходить безліч заходів, спрямованих на підвищення рівня знань населення про гроші.

Фінансова грамотність та успіх завжди супроводжують одне одного. Пандемія COVID-19 неабияк вплинула на добробут багатьох людей, і в одній із найрозвинутіших економічно країн не перестають дбати про грошову освіченість громадян.

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Безліч організацій США навчають фінансової грамоти людей на волонтерських засадах. Однією з таких є Seneca Savings, яка допомагає населенню вчитися приймати правильні фінансові рішення.

Що відомо про місяць фінансової грамотності

У 2004 році уряд США призначив квітень Національним місяцем фінансової грамотності. Ініціатива має на меті систематично підвищувати обізнаність громадян про те, як розумно економити, заробляти, позичати, інвестувати та захищати свої гроші.

Згідно із задумом ініціаторів, це повинно перш за все виховувати фінансово грамотну молодь та прищепити новим поколінням здорові фінансові звички, які стануть необхідними у побудові безпечного майбутнього суспільства.

Діяльність Seneca Savings

Seneca Savings є комерційною організацією, яка займається банківськими послугами. На волонтерських засадах установа створила безкоштовні курси фінансової грамотності у декількох школах Сполучених Штатів.

Фінансову освіту за допомогою Seneca Savings загалом отримав 541 школяр, пройшовши 800 годинний навчальний курс.

Під час пандемії компанія здійснила значні благодійні інвестиції, зокрема підтримала багатьох власників малого та середнього бізнесу США.

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Цьогорічні плани

У квітні 2021 року місяць фінансової грамотності здебільшого буде присвячений питанню захисту конфіденційної та банківської інформації. На думку представників багатьох організацій, саме безпека даних зараз стала чи не найважливішою проблемою сучасності.

З переходом в онлайн-режим, готівкові розрахунки майже повністю відійшли у небуття. Вміння правильно користуватися цифровими платформами, гаджетами, диджитальними засобами зв'язку та можливостями оплати товарів і послуг в інтернеті – все це вимагає знань та навичок безпечної та раціональної поведінки в мережі.