У 2020 році Міносвіти створило понад 12 тисяч нових місць для дошкільнят, схвалило базовий компонент дошкільної освіти та спростило умови роботи і відкриття садочків.

У МОН запевнили, що їх пріоритет – якісна та доступна дошкільна освіта. Тому наприкінці 2020 Міносвіти підбило підсумки в роботі щодо садочків за цей рік, повідомляє пресслужба відомства.

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Основні події у дошкільній освіті за 2020

Базовий компонент дошкілля

Зокрема, вдалося схвалити нову редакцію базового компонента дошкільної освіти, який дозволяє привести українське дошкілля у відповідність до міжнародних стандартів.

Схвалений стандарт дошкільної освіти ґрунтується на повазі до особистості дитини, її потреб та можливостей, індивідуального досвіду. Також ціннісними орієнтирами документа є зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров'я малечі та її емоційний розвиток.

Спрощення роботи дитсадків

Також цього року було спрощено роботу й відкриття дитсадків. Тобто тепер садочки зможуть залучати компанії для забезпечення харчування і медичного обслуговування, а також наймати на роботу не лише педагогів.



Події в дошкільній освіті за 2020 рік / Інфографіка МОН

Інші важливі завдані, яке виконало МОН

Протягом 2020 року було:

створено 12 151 нове місце для дошкільнят у закладах освіти;

підготовлено проєкт закону про дошкільну освіту;

подано на розгляд уряду Концепцію розвитку дошкільної освіти;

запроваджено кампанію НУМО про важливість дошкільного розвитку спільно з ЮНІСЕФ;

подано на розгляд уряду нове положення про заклад дошкільної освіти;

розроблено дорожню карту організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році;

розпочато підготовку до оцінювання якості освітнього процесу в дитсадках за методикою ECERS-3;

надано роз’яснення, матеріали та проведено інформаційну кампанію щодо карантину в закладах дошкільної освіти спільно з ЮНІСЕФ.

Усі проєкти цих документів, які розробило МОН, ґрунтуються на таких критеріях якості дошкілля: доступність, мотивований та компетентний педагогічний працівник, безпечне та розвивальне освітнє середовище, зміст дошкільної освіти, стала управлінська система.

Окрім того, протягом 2020 року було відібрано національних експертів, які проводитимуть заплановане дослідження моніторингу дошкільної освіти.