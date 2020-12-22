Місця у дитсадках: скільки нових місць в Україні створили у 2020 році
Щодня в Україні створювали у середньому по 33 додаткові місця, найбільше – у приватному секторі, розказали у Міністерстві освіти та науки.
Наразі проблема відсутності місць у дитсадках стоїть надзвичайно гостро в великих містах України, зокрема, у столиці. Саме Київ та Київська область стали лідером у створенні нових місць у дитсадках, повідомляє пресслужба МОН.
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Всього за 2020 рік в Україні з’явилось понад 12 000 додаткових місць у дитсадках. Це в середньому – по 33 місця на добу.
Як створювали нові місця
Також у МОН розкрили таємницю, як вдалося досягти такого рівня.
Виявилось, що в 2020 році було відкрито лише 19 нових державних закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з дошкільним відділенням), це дало 1 тисячу 910 нових місць.
Приватні дитсадки дали найбільше місць – 4060 (а всього у 2020 році було відкрито 11 приватних ЗДО.
Завдяки реорганізації було створено 612 місць, реконструкції – 2812 місць.
Рекордсмени по створенню додаткових місць у дитячих садках:
- Київська область – 2 тис. 745 місць;
- Київ – 2 тис. 240 місць;
- Львівська область – 884 місця;
- Донецька область – 802 місця;
- Харківська область – 784 місця;
- Одеська область – 705 місць.
Що не показує статистика
У МОН не подали більш детальну інформацію, тому не відомо, яка доля державних і приватних ЗДО, наприклад, у Києві.
Як відомо, різниця у цінах між приватними та державним дитячими садочками відчутна й далеко не всі родини можуть собі це задоволення дозволити.
Через це виникають великі черги до державних ЗДО й родини, які не мають місцевої реєстрації доволі часто не отримують місця. Про ці проблеми у реляції Міністерства не згадується.
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