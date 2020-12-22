Щодня в Україні створювали у середньому по 33 додаткові місця, найбільше – у приватному секторі, розказали у Міністерстві освіти та науки.

Наразі проблема відсутності місць у дитсадках стоїть надзвичайно гостро в великих містах України, зокрема, у столиці. Саме Київ та Київська область стали лідером у створенні нових місць у дитсадках, повідомляє пресслужба МОН.

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Всього за 2020 рік в Україні з’явилось понад 12 000 додаткових місць у дитсадках. Це в середньому – по 33 місця на добу.

Як створювали нові місця

Також у МОН розкрили таємницю, як вдалося досягти такого рівня.

Виявилось, що в 2020 році було відкрито лише 19 нових державних закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з дошкільним відділенням), це дало 1 тисячу 910 нових місць.

Приватні дитсадки дали найбільше місць – 4060 (а всього у 2020 році було відкрито 11 приватних ЗДО.

Завдяки реорганізації було створено 612 місць, реконструкції – 2812 місць.

Рекордсмени по створенню додаткових місць у дитячих садках:

Київська область – 2 тис. 745 місць;

Київ – 2 тис. 240 місць;

Львівська область – 884 місця;

Донецька область – 802 місця;

Харківська область – 784 місця;

Одеська область – 705 місць.

Що не показує статистика

У МОН не подали більш детальну інформацію, тому не відомо, яка доля державних і приватних ЗДО, наприклад, у Києві.

Як відомо, різниця у цінах між приватними та державним дитячими садочками відчутна й далеко не всі родини можуть собі це задоволення дозволити.

Через це виникають великі черги до державних ЗДО й родини, які не мають місцевої реєстрації доволі часто не отримують місця. Про ці проблеми у реляції Міністерства не згадується.