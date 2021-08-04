За інформацією Мінфіну, такий обсяг коштів утворився через накопичення на місцевих рахунках цільових коштів, що були надані з державного бюджету на розвиток матеріально-технічної бази українських шкіл.

До теми Україна не відстає у зарплатах вчителів, – Шкарлет

Місцева влада використовує кошти дуже повільно і найчастіше вже після початку навчального року.

У Міністерстві фінансів наполягають на тому, щоб кошти "працювали" для мешканців громад та забезпечували доступну і якісну освіту. Для цього їх треба використати за цільовим призначенням у наступному бюджетному періоді.

У Мінфіні додали, що залишки субвенції можуть спрямувати насамперед на:

придбання шкільних автобусів,

оснащення шкіл компʼютерами та мультимедійним обладнанням,

придбання підручників,

оновлення матеріально-технічної бази шкіл,

ремонт і придбання обладнання для їдалень,

підключення шкіл до Інтернету,

будівництво нових і реконструкцію шкільних вбиралень,

закупівлю засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів тощо.

Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет у інтерв’ю "Слово і діло" розповів, що субвенція COVID-19 може піти на забезпечення шкіл засобами дистанційного зв'язку, ноутбуками та комп'ютерами.

Для того, щоб сформувати можливість організовувати освітній процес саме в період, наприклад, жорсткого локдауну. На 1 липня, наскільки я знаю, тільки залишків субвенцій по регіонах України – 6,8 мільярдів,

– сказав він.

За його словами, немає інформації про те, що засобами індивідуального захисту та дезінфекторами на сьогодні не забезпечені школи.

До слова, Міносвіти разом з Мінцифри планують цього року забезпечити ноутбуками майже 61 тисячу педагогів. Так, 980 мільйонів витратять на придбання ноутбуків для вчителів, щоб організувати якісне дистанційне навчання.