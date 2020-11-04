Уряд України дозволив місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції для того, аби закупити маски та антисептики для учасників освітнього процесу.

Про це повідомив тимчасовий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет за результатами засідання уряду, передає пресслужба МОН.

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Кабмін ухвалив рішення, що у 2020 році кошти освітньої субвенції, які залишилися з минулого року, можна використати на закупівлю засобів захисту.

Зокрема, кошти субвенції місцева влада може взяти на закупівлю захисних масок, одноразових рукавичок, захисних щитків, дезінфекційних засобів, пірометрів та послуг із дезінфекції приміщень.

Зазначимо, що раніше Кабінет Міністрів додатково виділив майже 540 мільйонів гривень на забезпечення безпеки в школах. Зокрема, гроші підуть на закупівлю і забезпечення шкіл дезінфікуючими засобами для обробки рук і поверхонь. Скільки грошей отримає кожна область окремо – читайте тут.

До слова, раніше Сергій Шкарлет заявив, що школи готові до дистанційного навчання. Так, наразі більшість шкіл у червоних зонах навчають учнів онлайн або у змішаному форматі.