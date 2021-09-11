Мислитель Ленін і хижак "Тіматі": українку здивували "цікавинки" у шкільному щоденнику
Джерело:твітер maria paselska
Марія Пасельська поділилася у мережі обурливими світлинами зі щоденника, який підготували для українських школярів. Зокрема, дітям розповідають, що Володимир Ленін – "мислитель", а репер "Тіматі" – "справжній хижак".
Також у щоденнику на сусідніх сторінках розмістили довідку про Голодомор та витяг з біографії Йосипа Сталіна. Ще однією героїнею стала співачка "Массква".
Зауважте Vogue вляпався у скандал: у журналі з'явилась росіянка Георгієва, у якої бізнес в Криму
Купила щоденник. Сиджу в а**ї,
– емоційно зауважила Пасельська.
Чиї біографії опублікували у щоденнику
Володимира Леніна. Радянського диктатора у щоденнику називають "найбільшим пролетарським революціонером і мислителем". Ба більше, дітям розповідають, що Ленін очолив боротьбу народних мас за побудову соціалізму.
Тімура Юнусова ("Тіматі"). Його у щоденнику називають "справжньою зіркою". Та наголошують, що за знаком зодіаку "Тімоті" – Лев. Начебто це "помітно по його характеру, наполегливому та завзятому, як у справжнього хижака".Зауважте! Юнусов відвідує окупований Крим. Репер навіть взяв участь у так званому святкуванні Росії з нагоди окупації півострова. Володимир Путін називав "Тіматі" "чудовою людиною та прекрасним артистом".
Йосипа Сталіна. Радянського диктатора називають "радянським державним, політичним і військовим діячем". Також замість Другої світової війни у щоденнику використовують формулювання "Велика вітчизняна війна".
Водночас у дописі таки зауважили, що його період перебування при владі "ознаменувався масовии репресіями та колективізацією, яка призвела до голоду в Україні".Довідка. Радянська влада під керівництвом Сталіна організувала найстрашніший у світі штучний голод. Жертвами Голодомору стали щонайменше 4 мільйони українців. Сталін зробив це, аби придушити український національно-визвольний рух.
Біографія Леніна у школярському щоденнику / Фото Марії Пасельської
Біографія "Тіматі" у школярському щоденнику / Фото Марії Пасельської
Біографія Сталіна у школярському щоденнику / Фото Марії Пасельської
Сталін та Ленін горять у пеклі
- В одній з церков на Хмельниччині зобразили оригінальну фреску Страшного суду. Зокрема, серед грішників зобразили Леніна та Сталіна.
- Окрім того, на фресці опинилися Адольф Гітлер, Карл Маркс та Фрідріх Енгельс.