Також у щоденнику на сусідніх сторінках розмістили довідку про Голодомор та витяг з біографії Йосипа Сталіна. Ще однією героїнею стала співачка "Массква".

Зауважте Vogue вляпався у скандал: у журналі з'явилась росіянка Георгієва, у якої бізнес в Криму

Купила щоденник. Сиджу в а**ї,

– емоційно зауважила Пасельська.

Чиї біографії опублікували у щоденнику

Володимира Леніна. Радянського диктатора у щоденнику називають "найбільшим пролетарським революціонером і мислителем". Ба більше, дітям розповідають, що Ленін очолив боротьбу народних мас за побудову соціалізму.

Тімура Юнусова ("Тіматі"). Його у щоденнику називають "справжньою зіркою". Та наголошують, що за знаком зодіаку "Тімоті" – Лев. Начебто це "помітно по його характеру, наполегливому та завзятому, як у справжнього хижака".

Зауважте! Юнусов відвідує окупований Крим. Репер навіть взяв участь у так званому святкуванні Росії з нагоди окупації півострова. Володимир Путін називав "Тіматі" "чудовою людиною та прекрасним артистом".

Йосипа Сталіна. Радянського диктатора називають "радянським державним, політичним і військовим діячем". Також замість Другої світової війни у щоденнику використовують формулювання "Велика вітчизняна війна".

Водночас у дописі таки зауважили, що його період перебування при владі "ознаменувався масовии репресіями та колективізацією, яка призвела до голоду в Україні".

Довідка. Радянська влада під керівництвом Сталіна організувала найстрашніший у світі штучний голод. Жертвами Голодомору стали щонайменше 4 мільйони українців. Сталін зробив це, аби придушити український національно-визвольний рух.



Біографія Леніна у школярському щоденнику / Фото Марії Пасельської



Біографія "Тіматі" у школярському щоденнику / Фото Марії Пасельської



Біографія Сталіна у школярському щоденнику / Фото Марії Пасельської​

Сталін та Ленін горять у пеклі