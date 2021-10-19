Мишачий послід та невідома продукція: виявили жахливі умови в школах Чернівців
Джерело:АСС
У Чернівецькій області в більшості шкільних їдалень фахівці виявили недотримання санітарних норм. Зокрема, там немає гарячої вони, а також помітили мишачий послід та невідому продукцію. Тепер школи повинні усунути всі порушення.
Держпродспоживслужба заявила, що більшість шкільних харчоблоків у Чернівцях потребує ремонту.
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Там виявили повну антисанітарію:
- в одній із шкіл був знайдений мишачий послід,
- також там неякісно миють та дезінфікують обладнання,
- в холодильниках зберігається продукція невідомого походження без маркування,
- відсутня гаряча вода.
Також у школах не ведеться боротьба зі шкідниками, немає контролю за температурними режимами в холодильниках при зберіганні харчових продуктів.
"Досі залишається багато питань і до вимог санітарного законодавства: відсутні відомості про проведення генеральних прибирань з застосуванням дезінфекційних засобів, інвентар для прибирання не маркований", – додала керівниця Держпродспоживслужби Анжела Косован.
У Держпродспоживчслужбі склали протоколи про порушення та дали школам час, щоб усунути їх.
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