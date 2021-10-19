Мишачий послід та невідома продукція: виявили жахливі умови в школах Чернівців

У Чернівецькій області в більшості шкільних їдалень фахівці виявили недотримання санітарних норм. Зокрема, там немає гарячої вони, а також помітили мишачий послід та невідому продукцію. Тепер школи повинні усунути всі порушення.

Держпродспоживслужба заявила, що більшість шкільних харчоблоків у Чернівцях потребує ремонту.

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Там виявили повну антисанітарію:

в одній із шкіл був знайдений мишачий послід,

також там неякісно миють та дезінфікують обладнання,

в холодильниках зберігається продукція невідомого походження без маркування,

відсутня гаряча вода.

Також у школах не ведеться боротьба зі шкідниками, немає контролю за температурними режимами в холодильниках при зберіганні харчових продуктів.

"Досі залишається багато питань і до вимог санітарного законодавства: відсутні відомості про проведення генеральних прибирань з застосуванням дезінфекційних засобів, інвентар для прибирання не маркований", – додала керівниця Держпродспоживслужби Анжела Косован.

У Держпродспоживчслужбі склали протоколи про порушення та дали школам час, щоб усунути їх.

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До слова, батько учня школи №1 у місті Виноградів Закарпатської області обурений харчуванням у їдальні. Чоловік назвав їжу, яку у школі готують для дітей, "баландою", а користувачі вважають, що це більше схоже на "помиї", а не страви. Фото та деталі – читайте у статті.