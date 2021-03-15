Мін'юст подав апеляцію на скасування нового правопису

Міністерство юстиції 12 березня подало апеляційну скаргу у справі нового правопису. Відомство вимагатиме, аби рішення ОАСКу визнали протиправним.

Скаргу подали до Шостого апеляційного адміністративного суду. Мін'юст вимагатиме, аби рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування нового правопису визнали протиправним.

Важливо Новий український правопис поки є чинним, – Нацкомісія зі стандартів державної мови

Кабмін мав право ухвалювати новий правопис

Одним з аргументів ОАСКу було те, що Кабмін при ухваленні нової редакції правопису, вийшов за рамки своїх повноважень. Однак у Мін'юсті з таким формулюванням не погоджуються.

Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції… при прийнятті постанови щодо правопису Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції,

– розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Крім того, за її словами, позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

Що відомо про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня скасував постанову про нову редакцію українського правопису.

Позов про скасування подала у 2019 році мама учениці 7 класу разом з позивачем ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець.

Жінка просила суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду про правопис.

Національна комісія зі стандартів державної мови зазначила, що правопис все одно залишається чинним.

Одразу ж після рішення ОАСКу міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін подаватиме апеляцію.



Основні правила нового правопису / Інфографіка 24 каналу