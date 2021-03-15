Мін'юст подав апеляцію на скасування нового правопису

Джерело:Міністерство юстиції
Міністерство юстиції 12 березня подало апеляційну скаргу у справі нового правопису. Відомство вимагатиме, аби рішення ОАСКу визнали протиправним.
Скаргу подали до Шостого апеляційного адміністративного суду. Мін'юст вимагатиме, аби рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування нового правопису визнали протиправним.
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Одним з аргументів ОАСКу було те, що Кабмін при ухваленні нової редакції правопису, вийшов за рамки своїх повноважень. Однак у Мін'юсті з таким формулюванням не погоджуються.
Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції… при прийнятті постанови щодо правопису Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції,
– розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.
Крім того, за її словами, позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.