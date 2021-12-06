Мінування харківських шкіл: терорист вимагає 7 мільйонів гривень

У Харкові повідомили про мінування 7 навчальних закладів. Учнів та вчителів вже евакуювали. Тепер з'явилася інформація про те, що заклади можуть підірвати, якщо терористу не відправлять 7 мільйонів гривень.

Школи Харкова 6 грудня отримали листи на електронну пошту із погрозами підірвати навчальні заклади. Терорист вимагає гроші.

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Так, у листі, який надійшов до харківської школи №59, якийсь чоловік Руслан вимагає переказати йому загалом 7 мільйонів гривень за те, щоб він не вчинив теракт у навчальних закладах міста.

У листі чоловік стверджує, що завербований і на території шкіл є вибухові пристрої. Він вимагає не дзвонити правоохоронцям, інакше запустить вибухові пристрої.



Скріншот листа від терориста / Фото "Редпост"

Які школи замінували? Зранку 6 грудня евакуювали дітей та вчителів зі школи №59, гімназії №13, школи №36. Згодом повідомили про "мінування" у ще кількох школах № 93, 114, 129 та 136.

Фахівці наразі перевіряють повідомлення про замінування шкіл.



Варто зазначити, що 29 листопада листи з таким змістом отримали 6 шкіл у різних районах Харкова. Тоді кінологи та вибухотехніки не виявили у навчальних закладах вибухових речовин.

За повідомлення про фейкове мінування передбачено відповідальність у вигляді різного строку позбавлення волі. За подібні вчинки дітей до адміністративної відповідальності буде притягнуто їхніх батьків (їм доведеться сплатити штраф).Водночас за реальне мінування будівлі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Також якщо такі дії призвели до тяжких наслідків або вчинено вдруге – порушникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення.