Школи Харкова 6 грудня отримали листи на електронну пошту із погрозами підірвати навчальні заклади. Терорист вимагає гроші.
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Так, у листі, який надійшов до харківської школи №59, якийсь чоловік Руслан вимагає переказати йому загалом 7 мільйонів гривень за те, щоб він не вчинив теракт у навчальних закладах міста.
У листі чоловік стверджує, що завербований і на території шкіл є вибухові пристрої. Він вимагає не дзвонити правоохоронцям, інакше запустить вибухові пристрої.
Скріншот листа від терориста / Фото "Редпост"
Які школи замінували? Зранку 6 грудня евакуювали дітей та вчителів зі школи №59, гімназії №13, школи №36. Згодом повідомили про "мінування" у ще кількох школах № 93, 114, 129 та 136.
Фахівці наразі перевіряють повідомлення про замінування шкіл.
Варто зазначити, що 29 листопада листи з таким змістом отримали 6 шкіл у різних районах Харкова. Тоді кінологи та вибухотехніки не виявили у навчальних закладах вибухових речовин.