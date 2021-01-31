Міністерство цифрової трансформації створило новий освітній серіал для школярів, аби пояснити основи підприємництва і донести дітям у простій формі інформацію про складнощі ведення власної справи.

Джерело: 24 канал

До курсів залучили професійних викладачів, українських стартаперів та акторів. На курсі будуть вивчати теорію та розглядати реальні кейси з вітчизняного бізнесу.

Цікаво Українська мова з бабусею Катрею: Київська школа дубляжу запустила чат-бот в Телеграмі

"В нас дуже талановиті діти. Просто їм потрібно трішки допомогти. Їх потрібно правильно направити. Допомогти їм не знайти ідею, тому що ідеї в багатьох вже є, а допомогти її протестувати на конкурентоспроможність на ринку, допомогти їм упакувати їх ідею. Зрозуміти, хто їх клієнт. Також розказати, як вони можуть просувати власну справу, показати їм перспективу", – пояснила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Чому освітній серіал – правильне рішення

Викладачка та учасниця освітнього курсу Надія Омельченко зазначила, що форма викладання у вигляді серіалу вибрана правильно, адже так школярам засвоїти основи підприємництва буде легше.

Крім того, в дітей не буде проблем з розумінням матеріалу, адже з 11 – 12 років з підлітками вже можна спілкуватись на тему бізнесу і навіть допомагати їм створювати свій власний бренд.

Підлітки власне зрозуміють, що бізнес – це не так важко, як здається. Проте зрозуміють також, що він має специфіку. Це не "я маю ідею". Між ідеєю і власним бізнесом є ще шлях. Саме цей курс допомагає подолати його,

– сказала Омельченко.

Актор і ведучий серіалу Віталій Зелений зізнався, що йому не вистачало у школі таких основ підприємництва. Крім того, за його словами, під час зйомок проєкту він сам надихнувся тим, щоб відкрити свою справу.

"Коли ти спілкуєшся з такою кількістю успішних людей і вони діляться з тобою своїм досвідом, то ти задумаєшся про те, щоб відкрити щось своє", – запевнив Зелений.

Де доступний курс

Зараз освітній курс доступний на сайті "Дія. Цифрова освіта". Проте Мінцифри хоче зробити "Основи підприємництва" факультативними у всіх школах країни.

Перемовини із Міністерством освіти з цього приводу вже ведуть. У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що вже з осені нові факультативи запровадять в усіх школах.