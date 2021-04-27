Фінансовий сенсей: Мінцифри опублікувало новий освітній серіал для молоді

Міністерство цифрової трансформації за підтримки одного з українських банків запустили освітній серіал під назвою "Фінансовий сенсей". Він покликаний допомогти молоді розібратись, як правильно управляти власними грошима.

Всього творці відзняли 8 серій тривалістю від 5 до 10 хвилин. У них блогер разом зі слухачами експериментує, ділиться досвідом та дізнається нову інформацію про фінанси.

До теми Фінансова грамотність для підприємців: освітній серіал від державної онлайн-платформи

Про що цей серіал

"Фінансовий сенсей" розглядає реальні життєві ситуації, зокрема розповідає, як:

планувати бюджет та заощаджувати;

відкласти кошти та накопичити на омріяну річ;

користуватись кредитним лімітом і не сплачувати відсотки;

вберегти свої кошти від кібершахраїв і управляти грошима онлайн у будь-якому куточку світу тощо.

Безкоштовно переглянути серіал можна на порталі "Дія.Цифрова освіта". Участь у зйомках взяв український актор Дмитро Музика.

Під час презентації освітнього серіалу заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Іонан наголосила, що на порталі "Дія.Цифрова освіта" вже є декілька подібних проєктів, присвячених темі фінансової грамотності.

Особливість нового освітнього серіалу про фінанси – це молодіжний формат, де комбінуються навчання та розваги, а корисна інформація та поради "запаковані" у привабливу обгортку для молодої аудиторії,

– заявила Валерія Іонан.

Заступник голови Національного банку України Олексій Шабан зауважив, що для Нацбанку важливим є зосередження на покращенні рівня фінансової грамотності молоді.

Додамо, що рівень фінансової грамотності в Україні – найнижчий серед країн Європи, а найменш обізнаною у фінансах є молодь у віці від 18 до 24 років.