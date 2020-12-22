У Києві 21 грудня відбулась нарада колегії Міністерства освіти, на якій було в основному схвалено нову редакцію так званого Базового компонента дошкільної освіти.

Базові деталі проєкту викладені у презентації на сайті МОН. Впровадження цього документа дозволить продовжити реформу дошкільної освіти, покращити її та уніфікувати відповідно до міжнародних стандартів.

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Очікується, що після доопрацювання Базовий компонент дошкільної освіти буде затверджено наказом МОН та оприлюднено на сайті.

"Якісна та доступна дошкільна освіта – пріоритет для МОН, а оновлений Базовий компонент є вагомим кроком на шляху до цього", – підкреслив міністр Сергій Шкарлет.

Деталі документу

Згідно з документом, Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт, що визначає вимоги до обов'язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

Схвалений Стандарт ґрунтується на повазі до особистості дитини, її потреб та можливостей, індивідуального досвіду.

Вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами: "Особистість дитини", "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі", "Дитина в природному довкіллі", "Гра дитини", "Дитина в соціумі", "Мовлення дитини", "Дитина у світі мистецтва".

Також ціннісними орієнтирами документа є зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров'я дитини та її емоційний розвиток, визнання розвивального потенціалу безпечного та інклюзивного освітнього середовища тощо.

Навіщо новий стандарт