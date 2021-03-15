Міносвіти відправляє на дистанційку учнів в помаранчевій та жовтій зонах

Учнів шкіл, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідзони, відправляють на дистанційний режим. За потреби учням рекомендують продовжувати канікули.

Передусім обмеження варто застосовувати там, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ. Окрім того, у тих регіонах, де є значне поширення коронавірусу.

До речі У керівництві Ради заявили, що скоро доведеться вводити новий локдаун

Додаткові обмеження для жовтої та помаранчевої зони

У МОН рекомендують перевести на дистанційне навчання учнів 5 – 11 класів шкіл, училищ і студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Провівши консультації з Міністром охорони здоров’я та Головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах.

Прошу освітян та батьків із розумінням поставитися до таких заходів. Вони вимушені і мають на меті збереження здоров'я представників педагогічних колективів, членів родин школярів, особливо тих, хто перебуває в зоні ризику захворювання,

– написав Шкарлет.

У яких областях діє помаранчева зона:

Донецькій,

Київській,

Вінницькій,

Львівській,

Миколаївській,

Сумській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернігівській областях.

Поділ на карантинні зони: що потрібно знати

В Україні наразі чотири області віднесли до червоної зони: Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку і Житомирську.

Помаранчевий – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.



Карантинні зони в Україні / Інфографіка 24 каналу