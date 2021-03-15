Учнів шкіл, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідзони, відправляють на дистанційний режим. За потреби учням рекомендують продовжувати канікули.

Передусім обмеження варто застосовувати там, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ. Окрім того, у тих регіонах, де є значне поширення коронавірусу.

До речі У керівництві Ради заявили, що скоро доведеться вводити новий локдаун

Додаткові обмеження для жовтої та помаранчевої зони

У МОН рекомендують перевести на дистанційне навчання учнів 5 – 11 класів шкіл, училищ і студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Провівши консультації з Міністром охорони здоров’я та Головним державним санітарним лікарем України, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах.

Прошу освітян та батьків із розумінням поставитися до таких заходів. Вони вимушені і мають на меті збереження здоров'я представників педагогічних колективів, членів родин школярів, особливо тих, хто перебуває в зоні ризику захворювання,

– написав Шкарлет.

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