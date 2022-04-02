Методичні рекомендації щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року були розроблені командою МОН разом із керівниками департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій. Про це повідомила пресслужба міністерства.

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Закладам загальної середньої освіти рекомендують:

самостійно визначити день завершення освітнього процесу у навчальному році;

ущільнити матеріал, щоб забезпечити виконання програм;

організувати самостійну навчальну діяльність учнів, дистанційно провівши з ними консультації.

Крім того, міністерство просить керівників закладів та вчителів звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки дітей. Зокрема, за допомогою відповідних матеріалів та телеграм-каналу "Підтримай дитину".

Підсумкове оцінювання: що відомо

Оскільки підсумкова атестація скасована, то у разі потреби вчителі можуть оцінити знання дітей дистанційно.

Також у відомстві наголосили, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту. Так, керівництво закладів має перевести школярів на наступний рік навчання в установленому порядку, видати свідоцтва або табелі досягнень та видати документи про здобуття освіти.

Зазначається, що свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи.