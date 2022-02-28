Міносвіти не змушує педагогів писати заяви на відпустку

Сергій Шкарлет заявив, що МОН отримує звернення від педагогічних працівників. Керівники окремих навчальних закладів змушують їх писати заяви про відпустки без збереження зарплати.

Міністр освіти і науки Шкарлет наголосив: МОН категорично забороняє керівникам примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.

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Відповідного листа з проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам вже направлено керівникам обласних управлінь (департаментів),

– наголосив Шкарлет.

Відпустку працівникам можуть надати виключно за власним бажанням. Також людину можуть звільнити відповідно до вимог трудового законодавства.

Шкарлет заявив, що у найскладніший для України час важливо залишатися згуртованими й підтримувати одне одного.

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