Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв’ю телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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За його словами, основна рекомендація МОН – категорично не проводити очне навчання там, де немає бомбосховищ.

У нас вистачає жертв. На сьогодні загинули майже 200 дітей. В нас майже 350 дітей поранено. Це жахіття війни, яке неможливо нічим пояснити,

– наголосив Шкарлет.

Міністр освіти каже, що раніше коронавірус навчив нас організовувати навчання у відносно безпечних умовах, і безпека дітей та вчителів – є наріжним каменем для МОН.

Сергій Шкарлет вважає, що в будь-якому випадку під час війни якість освітнього процесу буде падати. "Адже навіть при пандемії COVID-19 ми зафіксували падіння на 8%, хоча тоді були відносно безпечні умови, бо запроваджували дистанційку", – додав він.

До слова, за 50 днів війни в України російські війська пошкодили 957 закладів освіти. З них 88 – повністю знищені. Додамо, що в 14 областях, де ситуація відносно спокійна, близько 3,5 мільйона учнів повернулися до уроків.

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