"Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна": студенти готують протест під урядом проти свавілля МОН
Українців обурило рішення Міносвіти про невизнання виборів президента Києво-Могилянської академії через нібито порушення процедури проведення. У відомстві оголосили нові вибори. Проте студенти страйкують та планують протест під Кабміном.
Днями МОН відмовилося визнавати результати голосування, незважаючи на те, що їх підтвердив Оргкомітет, виборча комісія і все студентське самоврядування.
До теми "Політична помста": реакція освітян та чиновників на невизнання МОН виборів у Могилянці
Студенти хочуть відставки Шкарлета
У відповідь Студентська колегія Могилянки ініціювала протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!", який відбудеться 4 лютого о 9 ранку біля Кабінету Міністрів.
За словами організаторів, учасники акції вимагатимуть:
- відставки міністра освіти Сергія Шкарлета;
- підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом;
- автономії українських університетів.
Додамо, що українці також запустили флешмоб #savemohylyanka у відповідь на "свавілля міністерства". Вони вимагають, щоб міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав контракт із переможцем Сергієм Квітом.
Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки
Представники Українського ПЕН опублікували заяву щодо скандалу навколо виборів у НаУКМА. Вони запевняють, що у МОН немає повноважень не визнавати вибори в університетах. Звернення ПЕН уже підписали 45 відомих українців, і цей список доповнюється.
Раніше 24 канал повідомляв, що студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через таке рішення Міносвіти. Зокрема, вони не відвідуватимуть пари з 3 лютого.
Що відомо про скандальні вибори в Могилянці
- 27 січня відбувся другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії. Там змагалися ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна.
- Але під час голосування сталося порушення – до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли, бюлетені з неї визнали дійсними.
- На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%). Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.