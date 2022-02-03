"Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна": студенти готують протест під урядом проти свавілля МОН

3 лютого 2022 , 15:04
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Джерело:

фейсбук-сторінка акції протесту від Студентської колегії Могилянки

Українців обурило рішення Міносвіти про невизнання виборів президента Києво-Могилянської академії через нібито порушення процедури проведення. У відомстві оголосили нові вибори. Проте студенти страйкують та планують протест під Кабміном.

Днями МОН відмовилося визнавати результати голосування, незважаючи на те, що їх підтвердив Оргкомітет, виборча комісія і все студентське самоврядування.

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Студенти хочуть відставки Шкарлета

У відповідь Студентська колегія Могилянки ініціювала протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!", який відбудеться 4 лютого о 9 ранку біля Кабінету Міністрів.


За словами організаторів, учасники акції вимагатимуть:

  • відставки міністра освіти Сергія Шкарлета;
  • підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом;
  • автономії українських університетів.

Додамо, що українці також запустили флешмоб #savemohylyanka у відповідь на "свавілля міністерства". Вони вимагають, щоб міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав контракт із переможцем Сергієм Квітом.


Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки

Представники Українського ПЕН опублікували заяву щодо скандалу навколо виборів у НаУКМА. Вони запевняють, що у МОН немає повноважень не визнавати вибори в університетах. Звернення ПЕН уже підписали 45 відомих українців, і цей список доповнюється.

Раніше 24 канал повідомляв, що студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через таке рішення Міносвіти. Зокрема, вони не відвідуватимуть пари з 3 лютого.

Що відомо про скандальні вибори в Могилянці

  • 27 січня відбувся другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії. Там змагалися ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт та декан факультету економічних наук Олександра Гуменна.
  • Але під час голосування сталося порушення – до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли, бюлетені з неї визнали дійсними.
  • На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%). Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.
Автор: Марія Бондар