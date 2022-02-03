"Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна": студенти готують протест під урядом проти свавілля МОН

Українців обурило рішення Міносвіти про невизнання виборів президента Києво-Могилянської академії через нібито порушення процедури проведення. У відомстві оголосили нові вибори. Проте студенти страйкують та планують протест під Кабміном.

Днями МОН відмовилося визнавати результати голосування, незважаючи на те, що їх підтвердив Оргкомітет, виборча комісія і все студентське самоврядування.

До теми "Політична помста": реакція освітян та чиновників на невизнання МОН виборів у Могилянці

Студенти хочуть відставки Шкарлета

У відповідь Студентська колегія Могилянки ініціювала протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!", який відбудеться 4 лютого о 9 ранку біля Кабінету Міністрів.



За словами організаторів, учасники акції вимагатимуть:

відставки міністра освіти Сергія Шкарлета ;

; підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом;

автономії українських університетів.

Додамо, що українці також запустили флешмоб #savemohylyanka у відповідь на "свавілля міністерства". Вони вимагають, щоб міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав контракт із переможцем Сергієм Квітом.



Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки

Представники Українського ПЕН опублікували заяву щодо скандалу навколо виборів у НаУКМА. Вони запевняють, що у МОН немає повноважень не визнавати вибори в університетах. Звернення ПЕН уже підписали 45 відомих українців, і цей список доповнюється.

Раніше 24 канал повідомляв, що студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через таке рішення Міносвіти. Зокрема, вони не відвідуватимуть пари з 3 лютого.

Що відомо про скандальні вибори в Могилянці