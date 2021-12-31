У МОН все частіше почали виникати скандали після того, як міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет. Його призначення також викликало хвилю обурення серед активістів та у ЗМІ.

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Скандал з призначенням Шкарлета

Голосування у Раді за Сергія Шкарлета на посаду голови МОН провалювалося кілька разів, тож спочатку його обрали тимчасовим виконувачем обов'язків.

І лише 17 грудня 2020 року Рада таки змогла призначити Шкарлета міністром освіти. Але його призначення супроводжувалися постійними протестами науковців, які стверджували, що помітили у дисертації Шкарлета плагіат.

Голосування за Шкарлета та його присяга з гучними криками "Ганьба!" / Відео



Крім того, кілька сотень активістів під стінами уряду та ОП вимагали звільнити Шкарлета, бо обурювалися його призначенням через те, що той фігурував у кількох скандалах.

Як на це відреагував Шкарлет? Сам міністр освіти заявляв, що проти нього розгорнули інформаційну війну, а плагіату в його роботах немає. Матеріали у мережі він назвав сфальсифікованими.

Я прийшов у 2010 році до державного вишу з приватного, де працював 10 років, я абсолютно нормально працював і отримував від акціонерів пристойну зарплату, я нічого не ховав. Я жодної копійки не заробив ні хабарями, ні будь-якими іншими натяками,

– стверджував Шкарлет.

Водночас нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун заперечувала тоді йому, заявивши: "Я знаю, які є зарплати в приватних вишах, це не ті зарплати, які дозволяють купити дорогі автомобілі. Так, це трохи вище, аніж в державних, але не ті, що дозволяють купити машини за 40 тисяч доларів".

Додамо, що в листопаді цього року НАЗК виявило в декларації Сергія Шкарлета ознаки порушення. Там зазначено, що 2018 року він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску за 288 тисяч гривень. Однак автівка обійшлася йому всього у 49 тисяч гривень.

Водночас, за даними фахівців, такий автомобіль в технічно справному стані 2018 року коштував щонайменше 644 тисячі гривень. Таким чином, НАЗК вважає, шо Шкарлет умисно вніс до декларації неправдиві дані.

Крім того, обурення спільноти викликав той факт, що 2010 року Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". Втім уже після Революції Гідності 2015 року Шкарлет пішов на вибори до Чернігівської облради вже від "Блоку Петра Порошенка". Але його не обрали.

Зауважимо! До призначення у МОН Шкарлет був ректором Чернігівського державного технологічного університету.

Скандальна дисертація Іллі Киви

Навесні 2021 року одіозний нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива тріумфально захистив кандидатську дисертацію з державного управління.

Попри те, що не зумів відповісти на деякі із запитань та незважаючи на прискіпливу увагу громадськості, всі 13 членів комісії одностайно схвалили науковий доробок нардепа.

Ілля Кива осоромився під час захисту дисертації / Відео 24 каналу



Утім, хоч захист дисертації є відкритим заходом, на цю подію пускали не всіх журналістів.

Сам нардеп в коментарі виданню "Гордон" розповів, що п'ять років готував цю дисертацію, а також "все життя вчиться і займається самовихованням". Він також наголосив, що має три вищі освіти, а вчений ступінь є "процесом його саморозвитку".

Проте перетворення нардепа Киви на науковця став приводом для протестів. Так, викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук. Чоловік стверджував, що звання про наукову ступінь в Україні остаточно дискредитоване.

Журналістів Bihus.info після дослідження роботи заявили, що дисертація нардепа складається з "води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики", а також має нібито підроблені довідки.

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Тож згодом атестаційна колегія Міносвіти та науки скасувала рішення вченої ради про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук. Санкції застосували і до наукового керівника, а також членів вченої ради, які розглядали роботу Киви. Так, керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатися відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Скандальні висловлювання Євгенії Більченко

У 2021 році взимку в мережі активно обговорювали антиукраїнські висловлювання колишньої викладачки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Євгенії Більченко.

Жінка різко розкритикувала перехід сфери обслуговування на українську мову і державну політику загалом. За її словами, Україна, мовляв, "онкохвора американська колонія", а закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайний фашизм".



Євгенія Більченко / Фото vesti.ua

Також вона заявляла про начебто погрози, а кількома роками раніше говорила головні російські меседжі - начебто про відсутність на Донбасі російських найманців і розчарування в Революції Гідності.

Обурені висловлюваннями викладачки, студенти університету почали вимагати її звільнення. Деякі заговорили про відрахування з навчального закладу за власним бажанням. Зрештою Євгенію Більченко звільнили.

Водночас попри відкриту підтримку РФ, після виїзду до країни-агресорки Більченко поскаржилася на цькування від росіян. Її не брали на роботу за спеціальністю та забороняли займатися творчою діяльністю.

Нині ж, згідно з її дописами у фейсбук, вона мешкає у Росії та продовжує писати провокативні вірші.

Скандал з відвертою сукнею помічниці Гарбарука

Минулого тижня заступник міністра освіти Ігор Гарбарук приїхав до Львова із робочим візитом до навчально-практичних центрів у профтехучилищах. Поїздка привернула увагу українців через фото із загадковою брюнеткою, яка мала досить провокативний дрескод.

На зустрічі Гарбарука із міським головою Львова Андрієм Садовим жінка позує у сукні з відвертим декольте і високим розрізом та прикрасою на шиї у вигляді хрестика.



Фото, яке спричинило резонанс / Світлина з соцмереж

Опубліковані світлини збурили суспільство і стали приводом не лише для створення мемів, а й призвели до звільнення самого Ігоря Гарбарука.

Гарбарук сам написав заяву на звільнення за власним бажанням. Зрештою уряд 28 грудня підтримав звільнення заступника голови МОН.

Як на звільнення відреагував Гарбарук? Він повідомив, що 28 грудня отримав трудову книжку та наказ про звільнення.

Я справді написав заяву за власним бажанням. Моя позиція: державний чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь… Я міг би не писати заяву, але вирішив вчинити саме так, як я вирішив,

– пояснив після звільнення Гарбарук.

Додамо, що на посаді заступника міністра освіти Гарбарук пропрацював трохи більше року, його було призначено у липні 2020 року. До того він працював на різних посадах в КНЕУ та у департаменті розвитку торгівлі Мінекономрозвитку.

ДТП за участю чоловіка чиновниці Міносвіти

Увечері 28 грудня в Солом'янському районі Києва сталося нове скандальне ДТП. Чоловік чиновниці МОН потрапив в аварію, в якій постраждали двоє людей, та, за деякою інформацією, мовляв, погрожував поліцейським.

"Київ-Оперативний" з посиланням на очевидців повідомив, що водій KIA, який був напідпитку, зіткнувся з двома авто. Після приїзду правоохоронців чоловік нібито грубіянив та згадував "зв'язки" своєї дружини – чиновниці МОН.

Дивіться відео з п'яним водієм-чоловіком посадовиці МОН:



Як згодом стало відомо, йдеться про Галину Калиневич, яка працює завідувачкою сектору внутрішнього аудиту МОН. Своєю чергою, вона підтвердила інформацію про ДТП за участю свого чоловіка.

Але жінка заперечує закиди щодо нібито спроб "вирішити" ситуацію та наголошує, що жодним чином не впливає на роботу правоохоронних органів.

Я підтверджую інформацію про те, що вчора прибула на місце ДТП за участю свого чоловіка. Проте я категорично спростовую закиди окремих анонімних телеграм-каналів про те, що ніби намагалася "вирішити" ситуацію,

– сказала вона.

Галина Калиневич запевнила, що мій чоловік співпрацює з органами патрульної поліції та нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність.