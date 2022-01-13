Педагогічна інтернатура триватиме лише рік. Про це йдеться у наказі МОН, який було зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 грудня 2021 року.

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Додамо, що за виконання обов'язків вчителя-наставника, який допомагатиме педагогу-інтерну, призначається доплата у граничному розмірі 20% його ставки.

Навіщо вчителям потрібна інтернатура

Основними завданнями педагогічної інтернатури є:

Створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до умов викладання, формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту.

Набуття фахових компетентностей, педагогічної майстерності, формування професійної готовності інтерна до самостійної педагогічної діяльності.

Формування поваги до професії та сумлінного ставлення до трудової діяльності.

Формування інституту наставництва у закладах освіти, розвиток професійних спільнот педагогічних працівників.

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення інтерна на посаду педагога. Строк інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання наказу,

– пояснили в МОН.

До строку інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці.

Програма педагогічної інтернатури

Педагогічна інтернатура провадиться відповідно до програми, що затверджується керівником закладу освіти.

Програма педагогічної інтернатури має передбачати теоретичну та практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей.

Основними заходами педагогічної інтернатури є:

проведення індивідуальних консультацій, наставницьких бесід з інтерном;

допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів тощо;

взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників;

здійснення моніторингу результатів навчання учнів;

участь у тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань, творчих звітах педагогічних працівників;

вивчення досвіду кращих педагогів шляхом аналізу їхніх вебсайтів, вебресурсів професійних спільнот;

залучення інтерна до партнерської взаємодії з науковцями та педагогами, участі в професійних спільнотах педагогічних працівників;

психологічний супровід інтерна.

"Заходи педагогічної інтернатури можуть здійснюватися безпосередньо в закладі освіти, а також, за наявності технічних можливостей, дистанційно", – додали в МОН.

Що робитиме інтерн

У межах проходження інтернатури інтерн:

виконує обов'язки згідно з посадовою інструкцією та обов'язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку;

організовує освітній процес із урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей учнів, специфіки навчального предмета;

працює над набуттям компетентностей зі спеціальності педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами;

самостійно обирає форми, види, напрями та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;

бере участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

Науково-методичну підтримку організації педагогічної інтернатури можуть здійснювати заклади вищої та післядипломної педагогічної освіти, наукові, науково-методичні та методичні установи.

До слова, з 1 січня 2022 року вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення вебсайту, діловодства та бухгалтерського обліку, доплачуватимуть 10% до зарплати. Деталі – читайте тут.