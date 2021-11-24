У Мінфіні назвали виші з найбільшими витратами на студента: цифри

Міністерство фінансів проаналізувало загальні видатки 166 вищих навчальних закладів по Україні. Мовиться про понад 30 мільярдів гривень з державного бюджету, які скерували на 635 тисяч студентів.

Упродовж 2020 року за держзамовленням навчалися 307 тисяч студентів. Ще понад 328 тисяч осіб здобували вищу освіту за контрактом.

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Які виші витрачають на студентів найбільше грошей

За інформацією Мінфіну, видатки на одного студента-бюджетника зросли на 13% та становили 63 тисячі гривень на рік. Деякі виші мали навіть вищий показник, ніж середній по Україні.



Видатки на одного студента в Україні становлять 63 тисячі гривень на рік / Скриншот із сайту Мінфіну

Зокрема найбільше отримали студенти таких університетів, які навчалися у 2020 році за держзамовленням:

Національна музична академія України імені Петра Чайковського – 240,2 тисячі гривень;

Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової – 183,1 тисячі гривень;

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – 149,8 тисячі гривень;

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого – 146,2 тисячі гривень.



Найбільше отримують студенти Національної музичної академії України / Скриншот із сайту Мінфіну

Статистика також показує, що найбільше студентів навчається у Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях – загалом 57% від усієї кількості. В університети з цих регіонів скеровують майже дві третини від бюджетних коштів на освіту.

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