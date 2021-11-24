Упродовж 2020 року за держзамовленням навчалися 307 тисяч студентів. Ще понад 328 тисяч осіб здобували вищу освіту за контрактом.
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Які виші витрачають на студентів найбільше грошей
За інформацією Мінфіну, видатки на одного студента-бюджетника зросли на 13% та становили 63 тисячі гривень на рік. Деякі виші мали навіть вищий показник, ніж середній по Україні.
Видатки на одного студента в Україні становлять 63 тисячі гривень на рік / Скриншот із сайту Мінфіну
Зокрема найбільше отримали студенти таких університетів, які навчалися у 2020 році за держзамовленням:
- Національна музична академія України імені Петра Чайковського – 240,2 тисячі гривень;
- Одеська національна музична академія імені Антоніни Нежданової – 183,1 тисячі гривень;
- Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – 149,8 тисячі гривень;
- Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого – 146,2 тисячі гривень.
Найбільше отримують студенти Національної музичної академії України / Скриншот із сайту Мінфіну
Статистика також показує, що найбільше студентів навчається у Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях – загалом 57% від усієї кількості. В університети з цих регіонів скеровують майже дві третини від бюджетних коштів на освіту.
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