Міністерство фінансів не погодило пропозицію МОН про створення двох додаткових посад заступників міністра у штату відомства.

Про це йдеться в листі Міністерства фінансів, який надіслали на адресу Міносвіти, повідомляє видання Osvita.ua.

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У Мінфіні нагадали, що згідно з законом, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій міністра.

Тож, зміни до штату Міністерства освіти і науки на 2020 рік у частині збільшення кількості заступників міністра потребують надання відповідного рішення уряду.

До слова, раніше Сергій Шкарлет видав наказ, за яким хотів скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох та зменшити кількість державних експертів з 93 до 50.

Але вже за шість днів він підписав новий наказ про нову штатну структуру МОН, де залишається 6 директоратів, а також відновлять частину посад фахівців з питань реформ.