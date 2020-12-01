Мінфін не погодив збільшення кількості заступників міністра освіти і науки: деталі
Міністерство фінансів не погодило пропозицію МОН про створення двох додаткових посад заступників міністра у штату відомства.
Про це йдеться в листі Міністерства фінансів, який надіслали на адресу Міносвіти, повідомляє видання Osvita.ua.
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У Мінфіні нагадали, що згідно з законом, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій міністра.
Тож, зміни до штату Міністерства освіти і науки на 2020 рік у частині збільшення кількості заступників міністра потребують надання відповідного рішення уряду.
До слова, раніше Сергій Шкарлет видав наказ, за яким хотів скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох та зменшити кількість державних експертів з 93 до 50.
Але вже за шість днів він підписав новий наказ про нову штатну структуру МОН, де залишається 6 директоратів, а також відновлять частину посад фахівців з питань реформ.
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