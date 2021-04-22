Мільярди фунтів стерлінгів: на що британські виші витрачають гроші своїх студентів

Вища освіта у Великій Британії є однією із найдорожчих у світі. Середня плата за рік навчання на бакалавраті складає 9 250 фунтів стерлінгів (близько 363 тисяч гривень).

На магістратурі ціна навчання ще вища – від 11 000 фунтів стерлінгів (близько 431 500 гривень) на рік. Такі розцінки діють лише для громадян Великої Британії, а іноземні студенти платять ще більше. То ж на що британські виші витрачають такі шалені суми?

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Викладачі та наукові дослідження

Найбільше коштів йде на оплату праці викладачів та наукові дослідження. Щорічно усі університети країни витрачають на це близько 14,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Однак це не означає, що всі викладачі Великої Британії їздять на позолочених автівках, адже в цю суму також входять зарплати технічного і адміністративного персоналу вишів.

Благоустрій та розвиток

1,34 мільярда фунтів стерлінгів британські університети та коледжі щороку виділяють на покращення умов навчання студентів.

Сюди слід зарахувати косметичні та капітальні ремонти будівель, благоустрій території вишів, а також будівництво нових корпусів, швидкісний інтернет та комунальні послуги.

Бібліотеки

В середньому на університетські бібліотеки щорічно витрачають близько 630 мільйонів фунтів стерлінгів.

Така сума вирахувана шляхом оцінки діяльності 390 бібліотек у 2014 – 2015 навчальному році у Великій Британії.

Скільки грошей йде на утримання університетських бібліотек / Фото Pexels

Гранти та стипендії

Загалом 833 мільйони фунтів стерлінгів британські виші щороку виділяють на оплату грантових програм та стипендій.

Саме така ціна навчання тих, хто безкоштовно отримує ступінь бакалавра чи магістра у Великій Британії завдяки обдарованості чи через складну фінансову ситуацію.

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Інше

Кожного дня університети користуються послугами сторонніх компаній та спеціалістів, зокрема електриків, сантехніків чи садівників.

Окрім цього, у багатьох вишах діють різноманітні сервіси для студентів, в тому числі спортивні секції та гуртки.

На все це вищі навчальні заклади Великої Британії витрачають в середньому 871 мільйон фунтів стерлінгів щороку.