Понад мільярд гривень виділять на ноутбуки вчителям для організації онлайн-навчання

Джерело:"Всеосвіта"
У бюджеті на 2021 рік виділять понад 1 мільярд гривень на заходи для боротьби з COVID-19 та його наслідками під час навчання у школах. Зокрема, гроші підуть на ноутбуки вчителям.
Начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що кошти з нової субвенції направлять на облаштування технікою робочого місця вчителя.
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“Передусім – закупівлю ноутбуків для організації онлайн-навчання”, – наголосив Юрій Кононенко.
Зазначимо, що в Україні майже половина областей перейшла до червоної зони, а в деяких містах навіть становили посилений карантин.Важливо! Зараз у червоній зоні наразі перебувають 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
У МОЗ кажуть, що ще 3 регіони ризикують потрапити до червоної зони карантину через ситуацію з COVID-19 – Хмельницька, Черкаська та Донецька області.
Окрім того, школи в більшості регіонів України навчають учнів дистанційно.
В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання: